Скончалась 19-летняя соседка: что известно о страшном пожаре на Объединения — рассказы родных погибшей и пострадавших

— Был пожар на 3-м этаже, дочка испугалась. Хотела выйти, но не смогла. Она только до четвертого этажа спустилась, — рассказал НГС отец девушки Алексей.



Родитель сибирячки сообщил, что в момент пожара находился на работе. Погибшая девушка Мария училась на экономическом факультете в одном из университетов Новосибирска.

