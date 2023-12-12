Скончалась 19-летняя соседка: что известно о страшном пожаре на Объединения — рассказы родных погибшей и пострадавших

12 декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка, в квартире, где вспыхнул пожар, находилась женщина — она получила ожоги. НГС поговорил с родственниками погибшей и пострадавшей.
Кто погиб в пожаре
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточняли, что в доме на лестничной площадке обнаружили двоих пострадавших: мужчине смогли помочь, девушка скончалась. Как стало известно НГС, погибшей было 19 лет. Об этом корреспонденту издания рассказали родители погибшей.
— Был пожар на 3-м этаже, дочка испугалась. Хотела выйти, но не смогла. Она только до четвертого этажа спустилась, — рассказал НГС отец девушки Алексей.
Родитель сибирячки сообщил, что в момент пожара находился на работе. Погибшая девушка Мария училась на экономическом факультете в одном из университетов Новосибирска.
— Она была ответственной, светлой и чистой. Искренняя, — сказала мать погибшей Анжелика. — Несмотря на свои 19 лет, она была еще ребенком в душе. Любила, слушала родителей, была понимающей и доброй. Хорошо училась и ответственно подходила к учебе.
По предварительным данным, прощание с девушкой состоится через несколько дней.
«Из-за возгорания елки»
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщали, что пожар произошел в квартире на третьем этаже здания, внутри жилья находились женщина и трехлетний ребенок. Как рассказал корреспонденту НГС отец сибирячки (попросил не указывать свое имя в публикации), возгорание могло начаться из-за елки.
— Пожар начался из-за возгорания елки. Она (дочь, — прим. ред.) была на кухне, благо, что ребенок тоже находился с ней. Когда вспыхнуло, она это увидела. Хотела выкинуть в окно елку, открыла окно, и это зря, конечно, было. Нужно было накинуть что-нибудь на нее, она бы потухла. Выдернуть шнур из розетки, — сказал мужчина.
По словам сибиряка, после пожара его дочь направили в больницу с ожогами. Внучку также доставили в медучреждение, где ее осмотрели врачи.
— Ребенок со мной, у него состояние отличное. Врачи проверили, сейчас из больницы уезжаем. Дочь была в реанимации, сейчас в себя пришла. Состояние более-менее нормальное, — рассказал отец пострадавшей. — Я живу вместе с дочерью, поехал за машиной скорой помощи на своем автомобиле.
Как сообщил мужчина, имущество, которое находилось в квартире, где вспыхнул пожар, не удалось сохранить. Семья планирует на время остаться у своих родственников.
— Квартира находится в «никаком» состоянии, там до сих пор пена горячая. Имущество не удалось спасти, они только сами выйти успели, — сказал сибиряк.
Редакция НГС выражает соболезнования родственникам погибшей и пострадавшей в пожаре.
Вечером 11 декабря в Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке на улице Советской. В результате происшествия пострадали несколько человек.