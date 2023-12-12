freedom
СЕЙЧАС -30°С
Пробки 4/10
usd 90.98
eur 98.08
СрочноЯйца пропали из магазинов — где их найти
Все новости
Все новости

В пожаре на улице Объединения погибла девушка — ее тело нашли на лестнице

Возгорание попало на видео очевидца

3 643

По информации МЧС, пожар случился на третьем этаже

Поделиться

12 декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажке на улице Объединенная, 31/1 в Калининском районе. В результате возгорания погибла девушка.

Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вызов поступил в 13:29, загорелась квартира на третьем этаже. В результате пожара выгорела комната площадью 10 квадратных метров. В ней находились женщина, которая получила ожоги, и трехлетний ребенок, он не пострадал.

На лестничной клетке обнаружили двоих пострадавших: мужчине смогли помочь, девушка погибла.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадрах с места пожара видно, как из окна идет густой дым

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

В тушении огня участвовали 12 человек и 6 единиц техники, добавили в пресс-службе.

Сегодня утром случился пожар в еще одной пятиэтажке Новосибирска, на улице Советской. Пострадали 3 человека. Некоторые жильцы вышли из подъезда самостоятельно, часть пришлось эвакуировать.

По теме

НовосибирскПожарКалининский районГУ МЧС по Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter