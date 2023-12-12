В пожаре на улице Объединения погибла девушка — ее тело нашли на лестнице

12 декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажке на улице Объединенная, 31/1 в Калининском районе. В результате возгорания погибла девушка.
Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вызов поступил в 13:29, загорелась квартира на третьем этаже. В результате пожара выгорела комната площадью 10 квадратных метров. В ней находились женщина, которая получила ожоги, и трехлетний ребенок, он не пострадал.
На лестничной клетке обнаружили двоих пострадавших: мужчине смогли помочь, девушка погибла.
В тушении огня участвовали 12 человек и 6 единиц техники, добавили в пресс-службе.
Сегодня утром случился пожар в еще одной пятиэтажке Новосибирска, на улице Советской. Пострадали 3 человека. Некоторые жильцы вышли из подъезда самостоятельно, часть пришлось эвакуировать.