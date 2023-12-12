В пятиэтажке в центре Новосибирска загорелась квартира — пострадали три человека

Пламя повредило 25 квадратных ме тров квартиры. На ликвидацию открытого огня ушло примерно 40 минут. В тушении участвовали 30 человек и 10 единиц техники, уточнили в пресс-службе.



Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе. Происшествие сняли на видео.