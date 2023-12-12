В пятиэтажке в центре Новосибирска загорелась квартира — пострадали три человека

Вечером 11 декабря в центре Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке на улице Советской, 51. В результате пожара пострадали несколько человек, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На момент прибытия пожарных из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, валил густой дым. Некоторые жильцы вышли из подъезда самостоятельно, часть пришлось эвакуировать.
В результате происшествия пострадали три человека. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами лица и рук. Еще две женщины попали в больницу с отравлением продуктами горения. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.
Пламя повредило 25 квадратных ме тров квартиры. На ликвидацию открытого огня ушло примерно 40 минут. В тушении участвовали 30 человек и 10 единиц техники, уточнили в пресс-службе.
Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе. Происшествие сняли на видео.