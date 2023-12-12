freedom
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 4/10
usd 90.98
eur 98.08
СрочноНа берегу Оби построили необычное здание
Все новости
Все новости

В пятиэтажке в центре Новосибирска загорелась квартира — пострадали три человека

Хозяина увезли в больницу

293

В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка. В результате пожара пострадали несколько человек

Поделиться

Вечером 11 декабря в центре Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке на улице Советской, 51. В результате пожара пострадали несколько человек, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, валил густой дым. Некоторые жильцы вышли из подъезда самостоятельно, часть пришлось эвакуировать.

В результате происшествия пострадали три человека. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами лица и рук. Еще две женщины попали в больницу с отравлением продуктами горения. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Пламя повредило 25 квадратных ме тров квартиры. На ликвидацию открытого огня ушло примерно 40 минут. В тушении участвовали 30 человек и 10 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе. Происшествие сняли на видео.

По теме

НовосибирскПожарЦентр Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter