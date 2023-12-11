«Похоже на дом или пристройки»: в Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе

11 декабря в Новосибирске произошел пожар вблизи улицы Хилокская. Об инциденте сообщил редакции читатель НГС. Он уточнил, что заметил возгорание примерно в 18:30 часов.
По словам очевидца, пожар произошел у Ордынского шоссе вблизи улицы Малыгина. Сибиряк прислал НГС видео происшествия.
— Похоже на частный дом или пристройки, — уточнил читатель НГС.
На кадрах видно, что на месте произошедшего находится пожарная машина. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
На сайте 2ГИС отсутствуют данные о пожаре, вблизи места произошедшего на Ордынском шоссе незначительно затруднено движение. Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» во ВКонтакте».
— На Хилокской, в сторону кольца, загорелось здание, — указано в сообщении.
Накануне в Новосибирске загорелся автомобиль «Газель». Машина находилась на улице Авиастроителей.