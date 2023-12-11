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«Похоже на дом или пристройки»: в Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе

Очевидец прислал НГС видео с места происшествия

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Очевидец заметил пожар примерно в 18:30 часов

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11 декабря в Новосибирске произошел пожар вблизи улицы Хилокская. Об инциденте сообщил редакции читатель НГС. Он уточнил, что заметил возгорание примерно в 18:30 часов.

По словам очевидца, пожар произошел у Ордынского шоссе вблизи улицы Малыгина. Сибиряк прислал НГС видео происшествия.

— Похоже на частный дом или пристройки, — уточнил читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте происшествия находятся пожарные

Видео: читатель НГС Дмитрий

На кадрах видно, что на месте произошедшего находится пожарная машина. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вблизи места произошедшего на Ордынском шоссе незначительно затруднено движение.

Вблизи места произошедшего на Ордынском шоссе незначительно затруднено движение.

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На сайте 2ГИС отсутствуют данные о пожаре, вблизи места произошедшего на Ордынском шоссе незначительно затруднено движение. Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» во ВКонтакте».

— На Хилокской, в сторону кольца, загорелось здание, — указано в сообщении.

Накануне в Новосибирске загорелся автомобиль «Газель». Машина находилась на улице Авиастроителей.

ПожарХилокскаяМЧСВозгораниеОрдынское шоссе
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