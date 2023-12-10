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«Огонь тушили прохожие»: в Новосибирске на Авиастроителей загорелась припаркованная «ГАЗель»

Пожар на видео сняли очевидцы

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В Новосибирске вечером 10 декабря на улице Авиастроителей, 2/1 загорелась припаркованная «ГАЗель». Видео с пожара очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

— На Авиастроителей загорелась ГАЗель. Тушить огонь вызвались проходящие мимо новосибирцы, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Был ли кто-то в автомобиле во время пожара остается неизвестно. Корреспондент НГС обратился в пресс-службе регионального МЧС за комментарием по ситуации, но на сообщения журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске вспыхнул автомобиль Nissan Wingroad. По словам очевидцев, пожар произошел возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

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