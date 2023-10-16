Автомобиль загорелся рядом с железнодорожным вокзалом в Новосибирске — видео с места пожара

В Ночь с 15 на 16 октября в Новосибирске вспыхнул автомобиль Nissan Wingroad Железнодорожном районе. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54». По словам очевидцев, пожар произошел рядом со зданием Железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».
— Было разбито стекло водительское. Пожарные быстро приехали и потушили, салон неплохо обгорел. Внутри никого не было, — говорится в посте.
Судя по кадрам, на место возгарания приехало сразу несколько пожарных машин. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пообещали уточнить и прокомментировать инцидент позже.
Ранее загорелась машина у супермаркета в Кировском районе. Пожар произошел вблизи пересечения улиц Комсомольской и Саввы Кожевникова.