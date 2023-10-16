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Автомобиль загорелся рядом с железнодорожным вокзалом в Новосибирске — видео с места пожара

По словам очевидцев, пламя быстро потушили

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На место ЧП прибыло несколько пожарных машин

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В Ночь с 15 на 16 октября в Новосибирске вспыхнул автомобиль Nissan Wingroad Железнодорожном районе. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54». По словам очевидцев, пожар произошел рядом со зданием Железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

— Было разбито стекло водительское. Пожарные быстро приехали и потушили, салон неплохо обгорел. Внутри никого не было, — говорится в посте.

Судя по кадрам, на место возгарания приехало сразу несколько пожарных машин. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пообещали уточнить и прокомментировать инцидент позже.

Ранее загорелась машина у супермаркета в Кировском районе. Пожар произошел вблизи пересечения улиц Комсомольской и Саввы Кожевникова.

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