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Автомобиль загорелся у супермаркета в Кировском районе — видео с огнем

Машина вспыхнула в Северо-Чемском микрорайоне

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Пожал произошел вблизи пересечения улиц Комсомольской и Саввы Кожевникова.

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Вечером 30 сентября в Новосибирске вспыхнул автомобиль в Кировском районе. Видео с места происшествия прислал редакции НГС очевидец. По его данным, пожал произошел вблизи пересечения улиц Комсомольской и Саввы Кожевникова.

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По данным МЧС, возгорание ликвидировали.

Видео: Читатель НГС

Новосибирец заметил горящий автомобиль, когда проезжал мимо места происшествия. Как сообщил очевидец, машина находилась на парковке возле дома №2/2 на улице Комсомольская. На кадрах можно заметить, что автомобиль размещен вблизи продуктового супермаркета.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что специалисты выезжали на улицу Саввы Кожевникова, 1. Возгорание ликвидировали.

В конце сентября в Новосибирске загорелся силовой шкаф на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. Из-за произошедшего на участке отключили троллейбусную линию.

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