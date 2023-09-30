Автомобиль загорелся у супермаркета в Кировском районе — видео с огнем

Вечером 30 сентября в Новосибирске вспыхнул автомобиль в Кировском районе. Видео с места происшествия прислал редакции НГС очевидец. По его данным, пожал произошел вблизи пересечения улиц Комсомольской и Саввы Кожевникова.
Новосибирец заметил горящий автомобиль, когда проезжал мимо места происшествия. Как сообщил очевидец, машина находилась на парковке возле дома №2/2 на улице Комсомольская. На кадрах можно заметить, что автомобиль размещен вблизи продуктового супермаркета.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что специалисты выезжали на улицу Саввы Кожевникова, 1. Возгорание ликвидировали.
В конце сентября в Новосибирске загорелся силовой шкаф на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. Из-за произошедшего на участке отключили троллейбусную линию.