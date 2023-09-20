На Есенина загорелся столб — видео пожара, из-за которого пришлось обесточить троллейбусы

В Новосибирске загорелся силовой шкаф на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. В 9:50 пожарные выехали на место.
— Было установлено, что горит в коллекторе и распределительном шкафу на электростолбе. Ликвидация огня был огнетушителями, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Было отключение троллейбусной линии.
Пожар попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В 10:37 пожарные ликвидировали открытое горение.
Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, почему произошел пожар.
В середине августа Land Cruiser и Audi сгорели на парковке в Советском районе.