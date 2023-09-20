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На Есенина загорелся столб — видео пожара, из-за которого пришлось обесточить троллейбусы

Также горел силовой шкаф

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Огонь был очень сильным

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В Новосибирске загорелся силовой шкаф на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина. В 9:50 пожарные выехали на место.

— Было установлено, что горит в коллекторе и распределительном шкафу на электростолбе. Ликвидация огня был огнетушителями, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Было отключение троллейбусной линии.

Пожар попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Новосибирск / Vk.com

В 10:37 пожарные ликвидировали открытое горение.

Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, почему произошел пожар.

В середине августа Land Cruiser и Audi сгорели на парковке в Советском районе.

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