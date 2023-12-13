Прокуратура разберется в коммунальной аварии на улице Большевистской — там затопило парковку

Прокуратура проверит действия аварийно-диспетчерской службы после коммунальной аварии на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» возле гипермаркета «Лента». Из-за аварии на дороге разлилась река, а парковку магазина вместе с машина затопило.
— Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о затоплении улицы Большевистской в Новосибирске в результате аварии на сетях водоотведения. Будут установлены причины происшествия, дана оценка действиям аварийно-диспетчерской службы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
После случившейся аварии, рядом с домом №98 по улице Большевистской из-за случившегося образовался большой каток. Один из жителей отметил, что проехал по воде, и у него появились проблемы с автомобилем.
Как рассказали НГС в «Горводоканале», на диаметре 1000 мм на трубопроводе произошла авария. Сейчас специалисты разбираются в ситуации, отключают воду, чтобы не текло. Отключения холодной воды у жителей местных домов не будет. Специалисты приступили к работам.
Ранее НГС писал о том, как жителей новосибирской новостройки регулярно топит фекалиями. По словам новосибирцев, ситуацию не могли решить ни коммунальщики, ни представители УК.