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Прокуратура разберется в коммунальной аварии на улице Большевистской — там затопило парковку

Из-за прорыва воды образовался каток

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На парковку магазина также затекла вода

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Прокуратура проверит действия аварийно-диспетчерской службы после коммунальной аварии на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» возле гипермаркета «Лента». Из-за аварии на дороге разлилась река, а парковку магазина вместе с машина затопило.

— Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о затоплении улицы Большевистской в Новосибирске в результате аварии на сетях водоотведения. Будут установлены причины происшествия, дана оценка действиям аварийно-диспетчерской службы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

После случившейся аварии, рядом с домом №98 по улице Большевистской из-за случившегося образовался большой каток. Один из жителей отметил, что проехал по воде, и у него появились проблемы с автомобилем.

Вода текла из колодца

Вода текла из колодца

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Как рассказали НГС в «Горводоканале», на диаметре 1000 мм на трубопроводе произошла авария. Сейчас специалисты разбираются в ситуации, отключают воду, чтобы не текло. Отключения холодной воды у жителей местных домов не будет. Специалисты приступили к работам.

Ранее НГС писал о том, как жителей новосибирской новостройки регулярно топит фекалиями. По словам новосибирцев, ситуацию не могли решить ни коммунальщики, ни представители УК.

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Коммунальная аварияБольшевистскаяАварияРечной вокзал
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