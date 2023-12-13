Прокуратура разберется в коммунальной аварии на улице Большевистской — там затопило парковку

Как рассказали НГС в «Горводоканале», на диаметре 1000 мм на трубопроводе произошла авария. Сейчас специалисты разбираются в ситуации, отключают воду, чтобы не текло. Отключения холодной воды у жителей местных домов не будет. Специалисты приступили к работам.



Ранее НГС писал о том, как жителей новосибирской новостройки регулярно топит фекалиями. По словам новосибирцев, ситуацию не могли решить ни коммунальщики, ни представители УК.

