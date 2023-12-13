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«Проехался — теперь тачка не тормозит»: улицу Большевистскую затопило водой — видео с рекой на дороге

Дорогу заволокло густым паром, а вокруг — вода и самопроизвольный каток

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Дорогу затопило полностью

Видео: читатель НГС

В Новосибирске в районе станции метро «Речной вокзал» возле гипермаркета «Лента» произошла коммунальная авария. Жители «Европейского берега» прислали жуткие видеозаписи в редакцию НГС.

Возле гипермаркета «Лента» в по адресу улица Большевистская, 52/1 произошла коммунальная авария. Вода вышла на поверхность — кругом лужи поверх льда, которые с каждой минутой становятся больше. На дороге стоит густой пар, сквозь который проезжают автомобили. Рядом с домом №98 по улице Большевистской из-за случившегося образовался большой каток.

Машины скорее плывут, чем едут в районе аварии

Машины скорее плывут, чем едут в районе аварии

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— Каток готов. Между домом №98 и «Лентой». «Лента» по кругу в воде, — пишут читатели НГС.

Один местный житель отметил, что проехал по воде, и теперь у него проблемы с автомобилем.

— Перед «Лентой» апокалипсис, воду прорвало. Я по этому озеру проехал, теперь тачка не тормозит, — поделился новосибирец.

Пешеходы особенно рискуют перебегать дорогу на месте потопа

Пешеходы особенно рискуют перебегать дорогу на месте потопа

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На видеозаписях видны жуткие кадры, как сквозь густой пар и глубокие лужи пробираются автомобили. Видимость при этом плохая, а пешеходам и вовсе приходится не легко.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в СГК, Горводоканал и пресс-службу «Ленты». На момент публикации в СГК сообщили, что это скорее всего холодная вода — если бы был кипяток, видимости бы не было. В «Горводоканале» информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, как затопило офис «Озона» в Кировском районе Новосибирска. Корреспонденту НГС удалось снять видео с места происшествия в сталинке.

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