«Проехался — теперь тачка не тормозит»: улицу Большевистскую затопило водой — видео с рекой на дороге

Возле гипермаркета «Лента» в по адресу улица Большевистская, 52/1 произошла коммунальная авария. Вода вышла на поверхность — кругом лужи поверх льда, которые с каждой минутой становятся больше. На дороге стоит густой пар, сквозь который проезжают автомобили. Рядом с домом №98 по улице Большевистской из-за случившегося образовался большой каток.