Вода лилась с потолка: в Новосибирске затопило офис известного маркетплейса

В Кировском районе Новосибирска в понедельник, 13 ноября, залило водой офис маркетплейса «Ozon», расположенный по адресу Сибиряков-Гвардейцев,23. Все началось примерно в 19:30. Сотрудник офиса отметил, что не знает причины произошедшего. Также он добавил, что в этом офисе не обслуживаюся физические лица.
— Случилось все примерно в 19:30. Откуда вода — из-за дождя или канализация — не понятно. Разбираются специалисты, — пояснил НГС работник.
Вода залила зал. Она бежала с потолка. Сотрудники соседних учреждений отметили, что к ним приходили сантехники.
— Сначала думали, дождь. Потом пришли специалисты. Они искали, где у нас находятся общие трубы. Мы звонили начальству, – пояснила корреспонденту НГС сотрудница местного магазина Наталья.
По информации местных жителей, потоп случился на втором этаже в здании, где раньше был магазин для любителей рыбалки. После ремонта там никто не работал. Воду перекрыли до 14 ноября. Сантехник пообещал, что ее дадут примерно в обед.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу маркетплейса, чтобы получить комментарии по ситуации. На момент публикации материала официального ответа на запрос не поступило.
Ранее НГС писал о том, как жителей новостройки регулярно топило фекалиями. Люди разговаривал с представителями УК, но вопрос не решался.