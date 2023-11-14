Вода лилась с потолка: в Новосибирске затопило офис известного маркетплейса

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу маркетплейса, чтобы получить комментарии по ситуации. На момент публикации материала официального ответа на запрос не поступило.



Ранее НГС писал о том, как жителей новостройки регулярно топило фекалиями. Люди разговаривал с представителями УК, но вопрос не решался.

