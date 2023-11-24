Трое новосибирцев устроили стрельбу в Южно-Чемском микрорайоне — инцидент попал на видео

В Новосибирске трое неизвестных мужчин устроили стрельбу из оружия на Виктора Шевелёва, 38. Очевидцы опубликовали видео инцидента в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Сегодня в полночь к дому
В конце видео слышно, как жительница дома делает замечание мужчинам, после чего они прекращают стрельбу.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию информация об инциденте не поступала.
— В настоящее время сотрудниками полиции по информации, опубликованной в СМИ, организована проверка, — отметили в ведомстве.
Ранее Ленинский районный суд арестовал новосибирца, который в пьяном виде открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским и ранил участкового.