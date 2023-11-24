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Трое новосибирцев устроили стрельбу в Южно-Чемском микрорайоне — инцидент попал на видео

Жители дома намерены найти мужчин и обратиться в полицию

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Полиция начала проверку

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В Новосибирске трое неизвестных мужчин устроили стрельбу из оружия на Виктора Шевелёва, 38. Очевидцы опубликовали видео инцидента в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Сегодня в полночь к дому № 38 на улице Виктора Шевелёва подъехали молодые парни и начали палить из пистолета. Полное неуважение проявили к окружающим. Жители дома обязательно просмотрят все камеры наружного наблюдения для установления госномера и написания заявления в соответствующие органы, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В конце видео слышно, как жительница дома делает замечание мужчинам, после чего они прекращают стрельбу.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию информация об инциденте не поступала.

— В настоящее время сотрудниками полиции по информации, опубликованной в СМИ, организована проверка, — отметили в ведомстве.

Ранее Ленинский районный суд арестовал новосибирца, который в пьяном виде открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским и ранил участкового.

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СтрельбаНовосибирскПолиция
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