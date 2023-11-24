Трое новосибирцев устроили стрельбу в Южно-Чемском микрорайоне — инцидент попал на видео

— Сегодня в полночь к дому № 38 на улице Виктора Шевелёва подъехали молодые парни и начали палить из пистолета. Полное неуважение проявили к окружающим. Жители дома обязательно просмотрят все камеры наружного наблюдения для установления госномера и написания заявления в соответствующие органы, — говорится в посте.