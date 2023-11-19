«Пока не разорвали на части»: рейс из Москвы в Новосибирск задержали на 2 часа из-за дебошира на борту

Вылет рейса авиакомпании «Победа» DP 419 из Москвы в Новосибирск задержали из-за буянившего мужчины. Как сообщает Telegram-канал Mash, пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и отказывался пристегнуть ремень безопасности.
На борту находились 189 человек. По данным Mash, экипаж самолета ждал, пока прибудет полиция и задержит дебошира.
— В переднюю часть пройдите, пожалуйста, пока вас здесь не разорвали на части, — обращается к мужчине бортпроводник.
По данным сервиса Flightradar, рейс DP 419 должен был вылететь из Внуково в 20:30, а фактически отправился только в 22:46. При этом на онлайн-табло аэропорта Толмачево в Новосибирске говорится, что самолет прибудет по расписанию.
Ранее в аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку самолёт рейса Москва-Томск с неисправностью одного из двух двигателей. В обстоятельствах инцидента разбирается транспортная прокуратура.