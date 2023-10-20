У самолёта из Москвы отказал двигатель в небе над Новосибирском — что было дальше

Утром 20 октября в аэропорту Толмачево успешную посадку совершил самолёт рейса Москва-Томск с неисправностью одного из двух двигателей. В обстоятельствах инцидента разбирается транспортная прокуратура.
— Сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна (Боинг-737) авиакомпании «Сибирь» ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, — озвучили предварительные данные в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На борту самолёта находилось 165 пассажиров, они не пострадали. Их направят к месту назначения резервным бортом «Сибири», на момент публикации люди находятся в аэропорту «Толмачево».
В пресс-службе «Толмачево» происшествие не комментируют. Редакция направила запрос в авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines). При получении ответа материал будет дополнен.
16 октября мы попытались разобраться, почему в России всё чаще задерживают рейсы и ломаются воздушные суда.