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Тема дняСамолет приземлился с одним двигателем в Толмачево
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У самолёта из Москвы отказал двигатель в небе над Новосибирском — что было дальше

Прокуратура проверяет инцидент на воздушном судне авиакомпании «Сибирь»

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Пассажиры при посадке не пострадали. Сейчас они ждут резервного борта

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Утром 20 октября в аэропорту Толмачево успешную посадку совершил самолёт рейса Москва-Томск с неисправностью одного из двух двигателей. В обстоятельствах инцидента разбирается транспортная прокуратура.

— Сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна (Боинг-737) авиакомпании «Сибирь» ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, — озвучили предварительные данные в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту самолёта находилось 165 пассажиров, они не пострадали. Их направят к месту назначения резервным бортом «Сибири», на момент публикации люди находятся в аэропорту «Толмачево».

В пресс-службе «Толмачево» происшествие не комментируют. Редакция направила запрос в авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines). При получении ответа материал будет дополнен.

16 октября мы попытались разобраться, почему в России всё чаще задерживают рейсы и ломаются воздушные суда.

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