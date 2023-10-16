Пересядем на отечественные самолеты? Почему в России всё чаще задерживают рейсы и ломаются воздушные суда

Атаки беспилотников в районе московских аэропортов, поломки самолетов и другие технические проблемы, аварийные посадки и война в Израиле — всё это так или иначе отражается на авиации и приводит к задержкам и отменам рейсов. Россияне переживают, как теперь планировать отпуска и командировки.
Наши коллеги из MSK1.RU разбираются, что будет в России с международным и внутренним авиасообщением и не перестанут ли самолеты летать.
Запчасти — по параллельному импорту
Россия уже
— Все трудности, которые организовали наши западные партнеры, мы преодолеваем — и достаточно успешно. В этом году мы перевезем миллионов на пять пассажиров больше, чем в прошлом году. Это как раз и указывает на то, что мы справляемся и с техническим обслуживанием самолетов, и с обеспечением их запчастями, и с ремонтом, — уточнил эксперт. — Открываются новые направления, мы переориентируемся на другие страны. И на внутренних линиях тоже прирост. Пока нет ничего, что бы указывало на то, что у нас могут возникнуть трудности, которые мы не сможем преодолеть. Опять-таки, при условии, что нам не придумывают новых санкций.
Роман Гусаров добавил, что неразрешимых сложностей с техобслуживанием бортов американского и французского производства пока нет — увеличились лишь сроки доставки запчастей.
— Проблемы, конечно, есть: логистика — по параллельному импорту, запчасти стали дороже, процедуры усложнились. Но, как видим, всё решаемо, и авиакомпании более-менее адаптировались к сложившейся ситуации, поэтому сейчас серьезных опасений не возникает, — добавил он.
Летный состав — на тренажеры
Пилот А320 Андрей Литвинов рассуждает не с таким оптимизмом. Он с сожалением говорит об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле и советует задуматься о качестве подготовки летного состава.
— Если у нас будут так по полям приземляться и ломать самолеты, то, естественно, когда-нибудь они закончатся. Техника порой отказывает, это всё понятно. И надо беречь эту технику в наших условиях, потому что своих самолетов мы не производим, а тех, которые есть на сегодняшний день, очень мало.
— Тогда будут откладываться и отменяться какие-то рейсы, — добавил Литвинов. — Отказ гидросистемы — ничего здесь критичного. В самолете три системы гидравлические, вопросы к подготовке летчиков. Надо смотреть, проверить документы, как они ее проходят, но это уже дело Росавиации и Следственного комитета.
Сейчас пассажиров в России перевозят в основном самолеты трех ведущих авиапроизводителей — Boeing, Airbus и наш SSJ. Каждые полгода пилоты должны проходить подготовку на авиасимуляторах — отрабатывать нештатные ситуации. Эксперты единогласно утверждают, что после введения санкций ничего не изменилось — авиакомпании всё так же направляют своих сотрудников на тренажеры.
— Раньше тренажерная аттестация пилотов проводилась как в России, так и за рубежом. После введения санкций остались только наши собственные тренажерные центры. Выросла нагрузка на существующие симуляторы — теперь они фактически работают круглые сутки. Пока, во всяком случае, справляются, — объясняет Роман Гусаров.
В России сейчас налажено серийное производство гражданских самолетов
— Надо будет заниматься интенсивной подготовкой пилотов на современные воздушные суда. И для этого буквально в прошлом месяце был открыт в Сколково тренажерный центр, в котором уже установлен симулятор «
Пилот Андрей Литвинов подчеркнул, что без отработки нештатных ситуаций на симуляторе каждые полгода летчики не могут допускаться к полету.
— Симуляторы у нас свои есть, например, в «Аэрофлоте» и других компаниях, поэтому поставка запчастей на симуляторы, вероятнее всего, осуществляется так же, как и на самолеты. Но без прохождения тренажера каждые полгода, без подготовки летчики не могут допускаться к полету, поэтому все проходят эту подготовку тренажерную, — добавил Андрей Литвинов.
Российский двухмоторный самолет
Авиаэксперт Роман Гусаров также рассказал, что авиакомпания S7 разрабатывает собственный самолет, на котором молодые люди смогут получать первоначальную авиационную подготовку.
— Речь идет о двухместном самолете для первоначальной подготовки курсантов, которые еще не имеют никаких летных документов. Для получения свидетельства пилота ребятам нужен определенный налет, в том числе опыт самостоятельных полетов на двухмоторном самолете. Это требование федеральных авиационных правил и международный стандарт, — пояснил специалист. — Таким самолетом для нас был в минувшее десятилетие Diamond, причем его даже производство было адаптировано под наши стандарты. Пока они еще летают, но постепенно из-за санкций будет возникать вопрос запчастей, технического обслуживания. Поэтому проект S7 очень даже своевременный.
В чём причина задержек рейсов
В последние месяцы пассажиров беспокоят неполадки самолетов и длительные ожидания вылетов. Задержки рейсов, по словам Андрея Литвинова, могут быть вызваны разными факторами, и не всегда причина в плотном расписании вылетов.
— Это и техническое обслуживание, и недостаток запчастей, потому что теперь они поставляются через третьи страны. Приходится ждать, если раньше
Пилот А320 считает, что панику порой нагоняют блогеры и масс-медиа, которые превращают небольшое авиапроисшествие в сенсацию, будь то отказ двигателя или уход на второй круг.
— СМИ не понимают нашу работу и какие-то вещи, на которые не стоит обращать внимания, от незнания преподносят чуть ли не как катастрофу, — объяснил Андрей Литвинов. — Уход на второй круг по нашим документам считается грамотным решением командира воздушного судна. Это значит, что-то случилось: может, корова выскочила на полосу, может, какой-то отказ, который надо обработать, может, это порывы ветра, погода испортилась, видимость снизилась. Если командир принял решение об уходе на второй круг, значит, он не захотел подвергать опасности самолет и пассажиров. Что касается безопасности, я всегда говорю, что бояться летать не надо.
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