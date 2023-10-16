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Кризис-2023

Пересядем на отечественные самолеты? Почему в России всё чаще задерживают рейсы и ломаются воздушные суда

Разбираемся, что ждет пассажиров и не останемся ли мы в ближайшем будущем без крыльев

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Когда импортозамещение полностью доберется до российской авиации, пока сложно предугадать

Когда импортозамещение полностью доберется до российской авиации, пока сложно предугадать

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Атаки беспилотников в районе московских аэропортов, поломки самолетов и другие технические проблемы, аварийные посадки и война в Израиле — всё это так или иначе отражается на авиации и приводит к задержкам и отменам рейсов. Россияне переживают, как теперь планировать отпуска и командировки.

Наши коллеги из MSK1.RU разбираются, что будет в России с международным и внутренним авиасообщением и не перестанут ли самолеты летать.

Запчасти — по параллельному импорту

Россия уже 1,5 года живет под санкциями и в режиме ограничения перелетов. С начала СВО число международных перевозок сократилось. Но специалисты отмечают, что со временем произошло перераспределение транспортных потоков, и сейчас самолеты стали летать даже чаще. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уверен — опасения, что мы перестанем летать, беспочвенны.

— Все трудности, которые организовали наши западные партнеры, мы преодолеваем — и достаточно успешно. В этом году мы перевезем миллионов на пять пассажиров больше, чем в прошлом году. Это как раз и указывает на то, что мы справляемся и с техническим обслуживанием самолетов, и с обеспечением их запчастями, и с ремонтом, — уточнил эксперт. — Открываются новые направления, мы переориентируемся на другие страны. И на внутренних линиях тоже прирост. Пока нет ничего, что бы указывало на то, что у нас могут возникнуть трудности, которые мы не сможем преодолеть. Опять-таки, при условии, что нам не придумывают новых санкций.

Роман Гусаров добавил, что неразрешимых сложностей с техобслуживанием бортов американского и французского производства пока нет — увеличились лишь сроки доставки запчастей.

— Проблемы, конечно, есть: логистика — по параллельному импорту, запчасти стали дороже, процедуры усложнились. Но, как видим, всё решаемо, и авиакомпании более-менее адаптировались к сложившейся ситуации, поэтому сейчас серьезных опасений не возникает, — добавил он.

Летный состав — на тренажеры

Пилот А320 Андрей Литвинов рассуждает не с таким оптимизмом. Он с сожалением говорит об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле и советует задуматься о качестве подготовки летного состава.

— Если у нас будут так по полям приземляться и ломать самолеты, то, естественно, когда-нибудь они закончатся. Техника порой отказывает, это всё понятно. И надо беречь эту технику в наших условиях, потому что своих самолетов мы не производим, а тех, которые есть на сегодняшний день, очень мало.

— Тогда будут откладываться и отменяться какие-то рейсы, — добавил Литвинов. — Отказ гидросистемы — ничего здесь критичного. В самолете три системы гидравлические, вопросы к подготовке летчиков. Надо смотреть, проверить документы, как они ее проходят, но это уже дело Росавиации и Следственного комитета.

Сейчас пассажиров в России перевозят в основном самолеты трех ведущих авиапроизводителей — Boeing, Airbus и наш SSJ. Каждые полгода пилоты должны проходить подготовку на авиасимуляторах — отрабатывать нештатные ситуации. Эксперты единогласно утверждают, что после введения санкций ничего не изменилось — авиакомпании всё так же направляют своих сотрудников на тренажеры.

— Раньше тренажерная аттестация пилотов проводилась как в России, так и за рубежом. После введения санкций остались только наши собственные тренажерные центры. Выросла нагрузка на существующие симуляторы — теперь они фактически работают круглые сутки. Пока, во всяком случае, справляются, — объясняет Роман Гусаров.

В России сейчас налажено серийное производство гражданских самолетов SSJ-100, или «Суперджет-100» — первых отечественных воздушных судов, разработанных после распада СССР. Это ближнемагистральный самолет, который может перевозить до 100 пассажиров на дальность до 4320 км. Другая разработка — гражданский Ту-214, его производство идет небольшими партиями на Казанском авиазаводе. Самолет относится к классу среднемагистральных машин: максимальная дальность полета — 5650 км, вместимость — 210 пассажиров.

— Надо будет заниматься интенсивной подготовкой пилотов на современные воздушные суда. И для этого буквально в прошлом месяце был открыт в Сколково тренажерный центр, в котором уже установлен симулятор «Суперджет-100». В планах открыть порядка 18 тренажерных центров не только в Москве.

Пилоты во всём мире, в том числе и России, обязаны каждые полгода отрабатывать нештатные ситуации на симуляторе

Пилоты во всём мире, в том числе и России, обязаны каждые полгода отрабатывать нештатные ситуации на симуляторе

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Пилот Андрей Литвинов подчеркнул, что без отработки нештатных ситуаций на симуляторе каждые полгода летчики не могут допускаться к полету.

— Симуляторы у нас свои есть, например, в «Аэрофлоте» и других компаниях, поэтому поставка запчастей на симуляторы, вероятнее всего, осуществляется так же, как и на самолеты. Но без прохождения тренажера каждые полгода, без подготовки летчики не могут допускаться к полету, поэтому все проходят эту подготовку тренажерную, — добавил Андрей Литвинов.

Российский двухмоторный самолет

Авиаэксперт Роман Гусаров также рассказал, что авиакомпания S7 разрабатывает собственный самолет, на котором молодые люди смогут получать первоначальную авиационную подготовку.

— Речь идет о двухместном самолете для первоначальной подготовки курсантов, которые еще не имеют никаких летных документов. Для получения свидетельства пилота ребятам нужен определенный налет, в том числе опыт самостоятельных полетов на двухмоторном самолете. Это требование федеральных авиационных правил и международный стандарт, — пояснил специалист. — Таким самолетом для нас был в минувшее десятилетие Diamond, причем его даже производство было адаптировано под наши стандарты. Пока они еще летают, но постепенно из-за санкций будет возникать вопрос запчастей, технического обслуживания. Поэтому проект S7 очень даже своевременный.

В чём причина задержек рейсов

В последние месяцы пассажиров беспокоят неполадки самолетов и длительные ожидания вылетов. Задержки рейсов, по словам Андрея Литвинова, могут быть вызваны разными факторами, и не всегда причина в плотном расписании вылетов.

— Это и техническое обслуживание, и недостаток запчастей, потому что теперь они поставляются через третьи страны. Приходится ждать, если раньше 5–7 дней были сроки, то теперь это доходит до 4 месяцев. Естественно, самолет будет стоять, пока его не отремонтируют. Авиакомпания хочет заработать, планирует рейсы, а когда при поломке приходится долго ждать поступления запчастей, надо рейс отменять. Так эти накладки и случаются, — объяснил Литвинов.

КВС и наземные службы обязательно проверяют самолет перед каждым вылетом

КВС и наземные службы обязательно проверяют самолет перед каждым вылетом

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Пилот А320 считает, что панику порой нагоняют блогеры и масс-медиа, которые превращают небольшое авиапроисшествие в сенсацию, будь то отказ двигателя или уход на второй круг.

— СМИ не понимают нашу работу и какие-то вещи, на которые не стоит обращать внимания, от незнания преподносят чуть ли не как катастрофу, — объяснил Андрей Литвинов. — Уход на второй круг по нашим документам считается грамотным решением командира воздушного судна. Это значит, что-то случилось: может, корова выскочила на полосу, может, какой-то отказ, который надо обработать, может, это порывы ветра, погода испортилась, видимость снизилась. Если командир принял решение об уходе на второй круг, значит, он не захотел подвергать опасности самолет и пассажиров. Что касается безопасности, я всегда говорю, что бояться летать не надо.

Ранее мы рассказывали о том, что думают авиаэксперты об атаках БПЛА в Москве и возможных столкновениях с самолетами. Почитайте, какие рейсы отменяли и переносили из-за плана «Ковер» после атаки беспилотника.

Росавиация введет ограничения на ночные перелеты из России в Израиль до особых распоряжений. Они начнут действовать с 03:00 по московскому времени. В сообщении ведомства говорится, что это связано с «нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле.

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