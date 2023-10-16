Пересядем на отечественные самолеты? Почему в России всё чаще задерживают рейсы и ломаются воздушные суда

Запчасти — по параллельному импорту

Россия уже 1,5 года живет под санкциями и в режиме ограничения перелетов. С начала СВО число международных перевозок сократилось. Но специалисты отмечают, что со временем произошло перераспределение транспортных потоков, и сейчас самолеты стали летать даже чаще. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уверен — опасения, что мы перестанем летать, беспочвенны.

— Все трудности, которые организовали наши западные партнеры, мы преодолеваем — и достаточно успешно. В этом году мы перевезем миллионов на пять пассажиров больше, чем в прошлом году. Это как раз и указывает на то, что мы справляемся и с техническим обслуживанием самолетов, и с обеспечением их запчастями, и с ремонтом, — уточнил эксперт. — Открываются новые направления, мы переориентируемся на другие страны. И на внутренних линиях тоже прирост. Пока нет ничего, что бы указывало на то, что у нас могут возникнуть трудности, которые мы не сможем преодолеть. Опять-таки, при условии, что нам не придумывают новых санкций.

