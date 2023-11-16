Появилось фото вездехода, в котором в Сибири погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело

Иркутские следователи возбудили уголовное дело после того, как вездеход с шестью людьми ушел под лед: четверо погибли, двое смогли выбраться.
Транспортер-тягач утонул на территории Ичёрского лицензионного участка на реке Ичёра в Катаганском районе Иркутской области утонул.
Иркутские следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Возбуждено уголовное дело по факту утопления в реке 4 мужчин по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в среду, 15 ноября, на реке Ичёра вездеход провалился под лед с сотрудниками геологоразведочной компании. В вездеходе было 6 человек. Спаслись только 2. Также в следственном комитете отметили, что уже установили личности всех погибших. Это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Они работали в компании вальщиками леса.
По словам источников телеграм-канала BAZA, на берег смогли выбраться 39-летний водитель вездехода Василий Ч. из Хакасии и 28-летний руководитель по лесотопографическим работам Андрей С. из Новосибирской области.
Место, где произошло ЧП, было отдаленное и труднодоступное. Следователи пробирались туда на вертолете Ми-8, сообщили ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области. На месте следователи допрашивают очевидцев и свидетелей трагедии, вездеход подняли из воды на сушу.
Корреспондент НГС дозвонилась в ГУ МЧС по Иркутской области, в ведомстве сообщили, что никакими подробностями случившегося, кроме тех, что уже опубликованы на официальном сайте, не обладают. В телеграм-канале «Baza» ранее сообщалось, что в вездеходе ехали сотрудники компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Корреспондент НГС не смогла дозвониться туда, но направила на почту запрос по поводу случившегося.
В начале ноября НГС рассказывал, как Таймыре в Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на реке Хете недалеко от одноименного населенного пункта Хета.