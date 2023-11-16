Появилось фото вездехода, в котором в Сибири погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело

По версии следствия, в среду, 15 ноября, на реке Ичёра вездеход провалился под лед с сотрудниками геологоразведочной компании. В вездеходе было 6 человек. Спаслись только 2. Также в следственном комитете отметили, что уже установили личности всех погибших. Это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Они работали в компании вальщиками леса.

