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Не упал в шахту, а немного опустился: лифт в новосибирской новостройке перепугал жителей — что говорят в УК

Жильцы дома №59 по улице Бородина устали обращаться в разные инстанции

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Люди чувствуют себя в лифтах тревожно

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В Новосибирске лифт дома на Бородина, 56 в Кировском районе перепугал жителей: он резко опустился, когда в нем ехали люди.

— Мы обеспокоены техническим состоянием лифтов. Дом ввели в эксплуатацию чуть больше года, при этом регулярность поломок лифта и бездействие УК и обслуживающей лифты организации создает риски и угрозу жизни и здоровью. А сегодня утром произошла чудовищная ситуация, в одном из подъездов, находясь между 1 и 2 этажом лифт упал в шахту на 0, — рассказала местная жительница Алиса И.

Со слов жильцов проблемного дома, между 1 и 2 этажами лифт затрясло, последовал сильный удар, а люди очень сильно испугались. Аварийная бригада и представители УК, со слов жильцов, приехали на место только через час. При этом, отмечает сибирячка, лифт ломается все чаще в последнее время, а жильцы направляют в УК жалобы. Также они писали в мэрию, ГЖИ и другие инстанции (копии есть в распоряжении редакции).

Управляющая компания, которая обслуживает этот дом — «Центр коммунального хозяйства». Корреспондент НГС дозвонилась до начальника участка указанного дома Светланы. Она сообщила, что лифт не падал, а лишь просто зашел ниже положенного, а также посоветовала обратиться в управляющую компанию. В УК отметили, что жильцы жалуются на лифты регулярно, но всевозможные ведомства проводили проверки и не нашли нарушений.

Застройщик также прокомментировал ситуацию. В компании VIRA отметили, что будут стараться устранить существующую проблему.

— К нам обращалась управляющая компания жилого дома и обращала внимание на случающиеся перебои в работе лифтового оборудования. Мы со своей стороны на данный момент разбираемся в причинах и ищем возможности для устранения проблемы. Отметим, что перебои не носят регулярный характер. Со стороны жителей жалоб в компанию мы не получали, коммуникация жителей в основном осуществляется через управляющую компанию. Команда VIRA cделает все возможное для устранения проблемы и обеспечения комфорта эксплуатации здания жителями, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании.

Ранее НГС писал о том, что в одной из новосибирских УК собрались идти в отдел опеки из-за женщины, которая поскользнулась на ступеньках во время гололеда.

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