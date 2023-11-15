Не упал в шахту, а немного опустился: лифт в новосибирской новостройке перепугал жителей — что говорят в УК

Со слов жильцов проблемного дома, между 1 и 2 этажами лифт затрясло, последовал сильный удар, а люди очень сильно испугались. Аварийная бригада и представители УК, со слов жильцов, приехали на место только через час. При этом, отмечает сибирячка, лифт ломается все чаще в последнее время, а жильцы направляют в УК жалобы. Также они писали в мэрию, ГЖИ и другие инстанции (копии есть в распоряжении редакции).

