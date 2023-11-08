«Если каждая мамашка так будет таскать детей зимой»: коммунальщики собрались в опеку из-за сибирячки, упавшей на крыльце

В управляющей компании «Точка опоры» отреагировали на заявление жительницы Новосибирска о том, что ее тетя сломала руку, когда упала с ребенком возле дома на улице 1905 года. Директор УК Елена Миронова в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что сибирячки клевещут, компания намерена отстаивать свои права.
Сама виновата?
Елена Миронова уверена, что пострадавшая женщина, упавшая 4 ноября, допустила это, так как сама не соблюдала меры предосторожности.
— Женщина упала не на лед, а просто упала на крыльце. Это она утверждает, что там наледь была. На самом деле из представленного ею видеоматериала видно, что женщина шла, не соблюдая меры предосторожности, неся ребенка на руках по диагонали, не пользуясь перилами. Она пыталась забраться по лестнице, состоящей не менее чем из 10 ступеней, в период сильного снегопада с дождем. Это было в 09:30 вечера, когда рабочий день дворника окончен, — отметила Миронова.
Она добавила, что никаких нарушений в правилах эксплуатации жилого фонда УК не допускала — 4 ноября выходил дворник, и в доказательство этому, с ее слов, есть фотографии. Также, уверяет директор, накануне в управляющую компанию никто не звонил и не предупреждал о том, что возле подъезда очень скользко. Прежде племянница пострадавшей женщина заявляла, что она и сама падала возле дома и обращалась по этому поводу в УК.
— Она написала [что звонила накануне и жаловалась в УК на гололед на ступеньках], но с ее стороны никаких звонков не было и никаких доказательств звонков ею не представлено. У нас все телефонные переговоры согласно действующему законодательству фиксируются, и таких звонков зафиксировано не было. Тем более, у нас не было зафиксировано и перебоев в оказании услуг, в том числе со стороны совета дома, — акцентировала Миронова.
Действия УК
Она также рассказала, что дворник по договору управления приходит убирать территорию указанного дома 5 раз в неделю с понедельника по пятницу, на выходных эту работу выполняет дежурный дворник. Елена Миронова отметила, что у компании хорошая репутация и отзывы, УК следит за уборкой территории, и поэтому ее представителям принципиально, чтобы против них не распространяли «сведения, которые не соответствуют действительности».
— Мы предприняли все необходимые меры. В частности, подадим тоже в суд, в том числе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию нашей УК. Также обратились в органы опеки, так как эта женщина находится с малолетним грудным ребенком, подвергает свою и его жизни опасности, не соблюдая меры предосторожности. Что делала женщина с грудным ребенком в ночное время в летних кроссовках и пижаме? Куда она шла? Тем более, если каждая мамашка будет так таскать детей зимой, ну извините, — заключила Миронова.
Со слов директора, раньше эта семья не обращалась в УК с жалобами. Пострадавшая с родственницей пришли в офис компании 7 ноября, но руководитель не поняла, чего они требовали. Сегодня, по словам Мироновой, она сама звонила пострадавшей, но та якобы не взяла трубку.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске из-за погодных условий образовался сильный гололед. Новосибирцы в этот день проводили эксперимент и катались в центре города на коньках, в городе было много ДТП, а губернатор потребовал мэра навести порядок на скользких тротуарах.