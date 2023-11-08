«Если каждая мамашка так будет таскать детей зимой»: коммунальщики собрались в опеку из-за сибирячки, упавшей на крыльце

Она добавила, что никаких нарушений в правилах эксплуатации жилого фонда УК не допускала — 4 ноября выходил дворник, и в доказательство этому, с ее слов, есть фотографии. Также, уверяет директор, накануне в управляющую компанию никто не звонил и не предупреждал о том, что возле подъезда очень скользко. Прежде племянница пострадавшей женщина заявляла, что она и сама падала возле дома и обращалась по этому поводу в УК.



— Она написала [что звонила накануне и жаловалась в УК на гололед на ступеньках], но с ее стороны никаких звонков не было и никаких доказательств звонков ею не представлено. У нас все телефонные переговоры согласно действующему законодательству фиксируются, и таких звонков зафиксировано не было. Тем более, у нас не было зафиксировано и перебоев в оказании услуг, в том числе со стороны совета дома, — акцентировала Миронова.

