«Закрыла малышу голову рукой»: сибирячка с грудным ребенком навернулась на льду возле подъезда — видео

— 4 ноября в субботу 2023 года целый день шел снег и дождь, у подъезда на крыльце образовалась наледь. Коммунальщикам, видимо, было не до уборки. Днем я ходила в магазин, поскользнулась и упала, но не пострадала. Позвонила в диспетчерскую службу и сказала о том, что сильно скользко. Но никакой реакции от управляющей компании не было. Этим же вечером ко мне приехала тетя с грудным малышом на руках. Поднимаясь по ступеньке, она поскользнулась. Чтобы малыш не пострадал, закрыла его голову рукой, и получила серьезную травму руки, — рассказала НГС племянница пострадавшей женщины, пожелавшая остаться анонимной.