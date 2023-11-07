«Закрыла малышу голову рукой»: сибирячка с грудным ребенком навернулась на льду возле подъезда — видео

В Новосибирске на камеру видеонаблюдения попал инцидент возле подъезда на улице 1905 года. 4 ноября на скользком крыльце упала женщина с грудным ребенком. Племянница пострадавшей заявила, что у ее тети перелом руки.
— 4 ноября в субботу 2023 года целый день шел снег и дождь, у подъезда на крыльце образовалась наледь. Коммунальщикам, видимо, было не до уборки. Днем я ходила в магазин, поскользнулась и упала, но не пострадала. Позвонила в диспетчерскую службу и сказала о том, что сильно скользко. Но никакой реакции от управляющей компании не было. Этим же вечером ко мне приехала тетя с грудным малышом на руках. Поднимаясь по ступеньке, она поскользнулась. Чтобы малыш не пострадал, закрыла его голову рукой, и получила серьезную травму руки, — рассказала НГС племянница пострадавшей женщины, пожелавшая остаться анонимной.
Сибирячка отметила, что тетя получила перелом руки (копия документа из травматологии есть в распоряжении редакции).
Также сибирячка отметила, что ее тетя планирует подавать на управляющую компанию в суд. Пока пострадавшая обратилась в управляющую компанию, где, со слов ее племянницы, ей сказали ожидать ответа в течение 10 дней.
Дом № 17/1 по улице 1905 года обслуживает УК «Точка опоры». Корреспондент НГС направил туда запрос с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации материала получить комментарий от представителей компании не удалось.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске накануне был сильный гололед. НГС предложил сибирячке прокатиться по центру города на коньках. 7 ноября губернатор поручил мэру привести тротуары в порядок.