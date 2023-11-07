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«Хоть в честь годовщины Революции подсыпьте»: губернатор поручил мэру Новосибирска привести тротуары в порядок

На выходных состояние пешеходных дорожек было неудовлетворительным

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Вчера тротуары в центре покрылись льдом

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал власти Новосибирска обработать тротуары песком в честь годовщины Октябрьской революции.

Во время оперативного совещания 7 ноября мэр Анатолий Локоть поздравил горожан с праздником:

— Сегодня день Великой Октябрьской социалистической Революции, в государственном календаре это памятная дата. Всех поздравляю.

После этого Андрей Травников спросил Анатолия Локтя о том, привезли ли в город песок для обработки тротуаров. Мэр ответил, что в Новосибирске используют песок, пескосоляную смесь и реагенты.

— В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины Революции подсыпьте, а то сами ноги переломаете, — ответил Андрей Травников.

Улицы Новосибирска покрылись гололедом накануне, 6 ноября. Посмотрите на то, как это выглядело, в фоторепортаже.

На прошлой неделе Анатолий Локоть рассказал, что ждет дня годовщины Великой Октябрьской революции. По словам мэра, только после этого праздника он начинает думать о приближении нового года.

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