«Хоть в честь годовщины Революции подсыпьте»: губернатор поручил мэру Новосибирска привести тротуары в порядок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал власти Новосибирска обработать тротуары песком в честь годовщины Октябрьской революции.
Во время оперативного совещания 7 ноября мэр Анатолий Локоть поздравил горожан с праздником:
— Сегодня день Великой Октябрьской социалистической Революции, в государственном календаре это памятная дата. Всех поздравляю.
После этого Андрей Травников спросил Анатолия Локтя о том, привезли ли в город песок для обработки тротуаров. Мэр ответил, что в Новосибирске используют песок, пескосоляную смесь и реагенты.
— В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины Революции подсыпьте, а то сами ноги переломаете, — ответил Андрей Травников.
Улицы Новосибирска покрылись гололедом накануне, 6 ноября. Посмотрите на то, как это выглядело, в фоторепортаже.
На прошлой неделе Анатолий Локоть рассказал, что ждет дня годовщины Великой Октябрьской революции. По словам мэра, только после этого праздника он начинает думать о приближении нового года.