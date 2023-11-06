Сквозь пешеходов: НГС предложил сибирячке надеть коньки и покататься по центру Новосибирска — видео из города-катка

В последний месяц осени в Новосибирске из-за перепада температур улицы покрылись льдом. Скользкая поверхность образовалась на тротуарах и в скверах, из-за погоды пешеходные зоны в некоторых частях Новосибирска превратились в каток.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков и жительница Новосибирска Елена 6 ноября надели коньки и решили прокатиться по центру Новосибирска. Публикуем короткое видео с прогулки.
Новосибирцы на коньках прокатились по Вокзальной магистрали и посетили Первомайский сквер. Некоторые прохожие удивлялись поездке сибиряков, но один из них, увидев спортинвентарь, сказал: «Кто на лодках, кто на коньках».
Синоптики сообщают, что первую половину этой недели будет прохладная погода, но уже к выходным в городе ожидается потепление. Столбик термометра может подняться до +4 градусов, возможен снег с дождем.
В прошлом году улицы города также покрылись льдом из-за перепада температур. Главный редактор НГС Марина Малкова опубликовала колонку, в которой высказала мнение о том, почему Новосибирск каждый год превращается в каток.