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Сквозь пешеходов: НГС предложил сибирячке надеть коньки и покататься по центру Новосибирска — видео из города-катка

Спортивным инвентарем можно пользоваться как в скверах, так и на тротуарах

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Из-за погоды пешеходные зоны в некоторых частях Новосибирска превратились в каток

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В последний месяц осени в Новосибирске из-за перепада температур улицы покрылись льдом. Скользкая поверхность образовалась на тротуарах и в скверах, из-за погоды пешеходные зоны в некоторых частях Новосибирска превратились в каток.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков и жительница Новосибирска Елена 6 ноября надели коньки и решили прокатиться по центру Новосибирска. Публикуем короткое видео с прогулки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
К выходным в городе ожидается потепление и снег с дождем

Видео: Александр Ощепков/NGS.RU

Новосибирцы на коньках прокатились по Вокзальной магистрали и посетили Первомайский сквер. Некоторые прохожие удивлялись поездке сибиряков, но один из них, увидев спортинвентарь, сказал: «Кто на лодках, кто на коньках».

Синоптики сообщают, что первую половину этой недели будет прохладная погода, но уже к выходным в городе ожидается потепление. Столбик термометра может подняться до +4 градусов, возможен снег с дождем.

В прошлом году улицы города также покрылись льдом из-за перепада температур. Главный редактор НГС Марина Малкова опубликовала колонку, в которой высказала мнение о том, почему Новосибирск каждый год превращается в каток.

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ГололедНовосибирскКатокКоньки
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