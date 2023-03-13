Почему Новосибирск каждый год превращается в каток, но никому до этого нет дела — хромая колонка главреда НГС

Новосибирск покрылся слоем льда, жители десятками бьются на скользких тротуарах. Тема гололеда — одна из главных в повестке последних дней, но толка от резонанса нет. Мы падаем всё больнее. Главный редактор НГС Марина Малкова тоже накануне не смогла удержаться на ногах и теперь ходит по редакции прихрамывая. Почитайте ее мнение о том, почему в столице Сибири никому нет дела до комфорта, а вместе с ним и до имиджа третьего по величине города России.
Третий город в России — это статус, которым гордится мэрия Новосибирска. Но что за ним стоит, кроме высказываний градоначальника Анатолия Локтя с какой-нибудь трибуны под красными знаменами? Комфортные условия для жизни? Доступная среда? Может быть, чистый воздух и зеленые газоны вдоль убранных от пыли и грязи дорог? Увы. Статус — он лишь в статистике, а наяву столица Сибири давно нуждается в заботе и хозяйской руке, а не в лозунгах и гирляндах на праздники. И если в теплое время года бардак просто удручает, то в холода он становится опасен. И не как-то гипотетически, а вполне реально: гололед, который стоит в городе осенью и ранней весной, наносит ущерб не только имиджу Новосибирска, но и здоровью конкретного человека. Но до этого никому нет дела — власти скажут: виновата природа, и всё тут, во всей России так, а против природы — не попрешь.
Но верно ли это утверждение? Может, стоит просто задуматься: а что я делаю не так? Если перепады температуры, как и снегопады зимой, бывают каждый год, и проблема сначала с уборкой улиц, а затем с наледью возникает тоже каждый год — разве нельзя подумать, как ее решить. Но чтобы думать — нужна голова, желательно с мозгами, а не с реагентом вместо них.
Сначала можно навести порядок, собственно, с вывозом снега, проработать вопросы по текущей уборке города, когда конкурсные процедуры выигрывают подведомственные самой мэрии компании без достаточного количества техники, а потом перекачивают бюджет субподрядчикам, фактически сливая десятки миллионов в сугробы. Есть опыт других регионов, которые отказались от таких схем либо сделали их более прозрачными.
Второе — реагент. Водители и пешеходы считают его злом, но это не так, просто его у нас сыпят везде, где нужно и где нельзя. Посыпали — и забыли, пусть снег превращается в грязную кашу, а потом каша — в лед. Технологии подсыпки с четко определенными участками и процедурой обработки дорог — не, не слышали. То же самое тротуары. Да, на придомовой территории за них отвечают управляющие компании, и тут дело в личной ответственности каждой из них (тут тоже всё плохо), но ведь лед везде, в том числе в центре города — бери и катись, лети, падай. Почему нельзя взять и как раз там насыпать соли или хотя бы просто песка, как это делали 20 лет назад (фиг с ней, с обувью)?
Как надо не любить жителей и гостей города, чтобы показывать им Первомайский сквер как достопримечательность и даже там не обработать тротуары. Приезжайте в столицу Сибири, получите незабываемые ощущения, а мы посидим, посмотрим из серого здания на Красном проспекте.
Да, проще раздать землю по клочкам застройщикам с мешками денег, забить на инфраструктуру, потратить десятки миллионов на внешнее украшение в надежде: и так сойдет, мы же третий город России, к нам всё равно будут ехать и про нас будут говорить. Да, будут. А потом будут уезжать. И чем больше людей упадет на катке размером с город, тем сложнее Новосибирску будет подниматься и носить свое гордое звание.
Тем временем журналистка НГС Елизавета Шаталова прокатилась по Новосибирску на коньках. Смотрите и читайте, как это было.