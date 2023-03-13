Почему Новосибирск каждый год превращается в каток, но никому до этого нет дела — хромая колонка главреда НГС

Второе — реагент. Водители и пешеходы считают его злом, но это не так, просто его у нас сыпят везде, где нужно и где нельзя. Посыпали — и забыли, пусть снег превращается в грязную кашу, а потом каша — в лед. Технологии подсыпки с четко определенными участками и процедурой обработки дорог — не, не слышали. То же самое тротуары. Да, на придомовой территории за них отвечают управляющие компании, и тут дело в личной ответственности каждой из них (тут тоже всё плохо), но ведь лед везде, в том числе в центре города — бери и катись, лети, падай. Почему нельзя взять и как раз там насыпать соли или хотя бы просто песка, как это делали 20 лет назад (фиг с ней, с обувью)?