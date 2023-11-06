В Новосибирске морозы сменятся неожиданным потеплением — прогноз на короткую рабочую неделю

Заморозки, пришедшие в Новосибирскую область, уже настроили сибиряков на полноценную зиму, но похоже, выводы делать рано. В следующие выходные обещают потепление аж до
По данным сервиса Gismeteo.ru, самой холодной на этой неделе будет ночь на 7 ноября — до минус 8 градусов. Со вторника в Новосибирске юудет постепенно теплеть: сначала минус 2 градуса днём, в чевтерг — минус 1, в пятницу столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. Максимальных показаний за неделю температура воздуха достигнет в субботу — до плюс 3 градусов. При этом потепление будет сопровождаться ветреной погодой: иногда порывы будут достигать 9 м/с.
Агрегатор «Яндекс-Погода» оптимистичнее других смотрит на погоду в ближайшие шесть дней. По данным сервиса, столбики термометров доберутся до нулевого значения гораздо раньше: уже в среду днём — 0 градусов. Ночью придётся помёрзнуть — в четверг до минус 5 градусов. Зато суббота и воскресенье должны порадовать сибиряков температурой до плюс 4 градусов. Хоть в выходные и будет пасмурно.
Противоположность прогнозу от «Яндекс погоды» — прогноз от сервиса WorldWeather. По данным агрегатора, миносовая температура продержится в Новосибирске вплоть до выходных. При этом в субботу и воскресенье термометры вряд ли покажут значения выше плюс 2 градусов. Самый солнечный день — четверг, в остальные новосибирцам, похоже, придётся наблюдать хмурое небо.
Ранее агрегаторы пообещали сибирякам морозы до минус 73 градусов. Специалисты объяснили аномальные прогнозы сбоем в работе агрегаторов.