В Новосибирске морозы сменятся неожиданным потеплением — прогноз на короткую рабочую неделю

По данным сервиса Gismeteo.ru, самой холодной на этой неделе будет ночь на 7 ноября — до минус 8 градусов. Со вторника в Новосибирске юудет постепенно теплеть: сначала минус 2 градуса днём, в чевтерг — минус 1, в пятницу столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. Максимальных показаний за неделю температура воздуха достигнет в субботу — до плюс 3 градусов. При этом потепление будет сопровождаться ветреной погодой: иногда порывы будут достигать 9 м/с.