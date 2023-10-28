«Закупаемся обогревателями»: китайцы пообещали жителям Новосибирска морозы до -73 градусов

Скриншоты прогнозов погоды прислали читатели НГС под постом редакции в «Телеграме». На одном из них также указано, что 3 ноября в Новосибирск якобы придет похолодание до -73 градусов. При этом сервис уточняет, что 4 ноября температура воздуха составит 156 градусов выше нуля.