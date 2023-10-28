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«Закупаемся обогревателями»: китайцы пообещали жителям Новосибирска морозы до -73 градусов

Горожане сообщают о сбое в работе сервисов погоды

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Подобные значения на столбике термометра синоптики пообещали 3 ноября

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Жители Новосибирска сообщили о сбое в работе сервисов погоды. В редакцию НГС поступили обращения от горожан, которые увидели данные о похолодании в Новосибирске до -73 градусов. Подобные значения на столбике термометра синоптики пообещали 3 ноября.

— Закупаемся обогревателями, шубами и горячительными напитками, — написала одна из читательниц НГС.

Жителям Новосибирска прогнозируют заморозки до -73 градусов

Жителям Новосибирска прогнозируют заморозки до -73 градусов

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Сибирячка уточнила, что увидела прогноз погоды на рабочем столе телефона марки Honor. Подобные прогнозы от синоптиков также заметили пользователи сервиса «Погода» от Huawei.

Huawei — китайский производитель и поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий, указано на сайте компании. На сайте Honor сообщается, что товар бренда изготавливается в КНР — Китайской Народной Республике.

4 ноября сервис обещает потепление до +156 градусов

4 ноября сервис обещает потепление до +156 градусов

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Скриншоты прогнозов погоды прислали читатели НГС под постом редакции в «Телеграме». На одном из них также указано, что 3 ноября в Новосибирск якобы придет похолодание до -73 градусов. При этом сервис уточняет, что 4 ноября температура воздуха составит 156 градусов выше нуля.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 3 ноября температура в Новосибирске составит -3… -2 градуса, днем столбик термометра будет держать на отметке -2… -1 градус, вечером — 1 градус ниже нуля.

На сайте Gismeteo также сообщается, что дневная температура воздуха в Новосибирске составит -1 градус, ночью в городе прогнозируется похолодание до -4 градусов.

Накануне стало известно, что в Новосибирск за волной холода придет ненадолго тепло. Когда в городе ожидается потепление — в материале.

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