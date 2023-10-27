По области до -14 градусов: когда волну холода сменит тепло — прогноз новосибирских синоптиков

В Новосибирск за волной холода придет ненадолго тепло — но только в конце следующей недели. А в ближайшие три дня в городе будет преимущественно без осадков, но морозно.
— Сейчас будет холодно, но без осадков. Только сегодня ночью сохранится слабый снег. По области в ночь на 30 октября ждем понижение до -14 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Будет антициклональный характер погоды — будет солнце.
Завтра, 28 октября, ночью -3...-5 градусов, днем около 0 градусов. Ветер в темное время суток западной четверти 7–8 м/с, местами порывы до 12–17 м/с, в светлое время суток 4–9 м/с.
В воскресенье, 29 октября, в ночные часы -4...-6 градусов, в дневные около 0 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с.
30 октября, в понедельник, в темное время суток -6...-8 градусов, в светлое около 0 градусов. Ветер ночью северо-восточный 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.
На следующую рабочую неделю синоптики прогнозируют снегопады и даже плюсовые показатели температуры днем.
— По югу области днем будет до +2 градусов. Это придет к нам ненадолго опять тепло, что повысит температуру до слабоположительной ближе к следующим выходным. Поэтому пока на зимние процессы полностью не переходим, — добавила специалист.
В это время в Томской области сильнейший снегопад с метелью. Видео непогоды присылают читатели НГС.