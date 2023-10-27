По области до -14 градусов: когда волну холода сменит тепло — прогноз новосибирских синоптиков

В Новосибирск за волной холода придет ненадолго тепло — но только в конце следующей недели. А в ближайшие три дня в городе будет преимущественно без осадков, но морозно.



— Сейчас будет холодно, но без осадков. Только сегодня ночью сохранится слабый снег. По области в ночь на 30 октября ждем понижение до -14 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Будет антициклональный характер погоды — будет солнце.