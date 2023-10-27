«Настоящая зима»: в Томске метель и очень сильный снегопад. Дойдет ли непогода до Новосибирска?

В Томской области сильнейший снегопад с метелью. Видео непогоды присылают читатели НГС. Мы узнали у синоптиков, придет ли к нам такой суровый циклон.

— Этот циклон к нам не придет. У нас ожидается погода без осадков. В Томской области по северу близко очень циклоническая деятельность и разворачивается приземная ложбина. За счет этого усиливаются градиентные зоны — все сопровождается ветром, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.