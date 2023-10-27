«Настоящая зима»: в Томске метель и очень сильный снегопад. Дойдет ли непогода до Новосибирска?

В Томской области сильнейший снегопад с метелью. Видео непогоды присылают читатели НГС. Мы узнали у синоптиков, придет ли к нам такой суровый циклон.
— Этот циклон к нам не придет. У нас ожидается погода без осадков. В Томской области по северу близко очень циклоническая деятельность и разворачивается приземная ложбина. За счет этого усиливаются градиентные зоны — все сопровождается ветром, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Осадки будут идти и сегодня, и завтра. Снегопад будет в Томской области сильный с порывистым ветром и объем может достигать 18 миллиметров. При этом в ночные часы температура у соседей может опуститься до -18 градусов.
— По северу у них по области установится скорее всего постоянный снежный покров. В настоящую зиму они входят, — отметила специалист.
В последний месяц осени в Новосибирске ожидается совсем не осенняя погода — серьезное похолодание и снегопады.