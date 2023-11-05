freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 93.04
eur 99.01
Тема дняВоспитательницу обвинили в том, что она била детей
Все новости
Все новости

Спасено 14 человек: пожар вспыхнул в девятиэтажном здании под Новосибирском. Погиб мужчина

Инцидент произошел накануне в Бердске

128

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 21:22 часов

Поделиться

В Бердске Новосибирской области произошел пожар в девятиэтажном общежитии по улице Попова. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате возгорания погиб мужчина.

Инцидент произошел 4 ноября на улице Попова, 35. Сообщение о пожаре поступило специалистам в 20:57 часов.

— Объект: 9-ти этажный дом коридорного типа. Горела комната на 2 этаже, кухня, коридор, повреждена дверь в комнате, площадь пожара 25 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

При помощи специальных устройств из подъезда здания спасли 14 человек, в том числе двоих детей. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 21:22 часов.

— 17 человек 7 единиц техники было задействовано для ликвидации, — указано в сообщении.

В начале ноября под Новосибирском в конном клубе произошел пожар. Владельца клуба заявила, что в огне погибли лошади. Что известно о произошедшем — в материале.

По теме

ПожарБердскПогибМЧСОбщежитие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter