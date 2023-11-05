Спасено 14 человек: пожар вспыхнул в девятиэтажном здании под Новосибирском. Погиб мужчина

В Бердске Новосибирской области произошел пожар в девятиэтажном общежитии по улице Попова. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате возгорания погиб мужчина.
Инцидент произошел 4 ноября на улице Попова, 35. Сообщение о пожаре поступило специалистам в 20:57 часов.
— Объект: 9-ти этажный дом коридорного типа. Горела комната на 2 этаже, кухня, коридор, повреждена дверь в комнате, площадь пожара 25 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
При помощи специальных устройств из подъезда здания спасли 14 человек, в том числе двоих детей. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 21:22 часов.
— 17 человек 7 единиц техники было задействовано для ликвидации, — указано в сообщении.
В начале ноября под Новосибирском в конном клубе произошел пожар. Владельца клуба заявила, что в огне погибли лошади. Что известно о произошедшем — в материале.