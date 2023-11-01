«Погибла беременная кобыла и шестимесячный жеребёнок»: что известно о страшном пожаре в конюшне под Новосибирском

Сибирячка, лошади которой были на постое в сгоревшем конном клубе «Подворье» под Новосибирском, заявила, что в пожаре могли погибнуть более 10 животных.
— Трагедия с конюшней ужасная. У меня в пожаре погибла беременная кобыла и шестимесячный жеребёнок. У нас лошадь была на постое. Погибли 17 лошадей, — рассказала читательница НГС.
Жители района отмечают, что пожар в конюшне большая беда для всех, потому что местные видели, как клуб создавали с нуля на пустыре, где были только кусты.
— Было прекрасное место отдыха, мы все очень переживаем за владельца конного клуба и за лошадей. Жалко безумно, — говорят местные.
В пресс-службе администрации Новосибирского района объяснили журналисту, что конюшня частная, поэтому никакого отношения к клубу чиновники не имеют и не узнавали о количестве погибших животных.
Ранее владелица конного клуба Анастасия отказалась данные о количестве погибших животных. Также она объяснила, что не знает почему произошло возгорание.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что в конном клубе загорелась кровля, сообщение о пожаре поступило в 07:11. Когда пожарные приехали на место, здание было в огне.
Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из горящего строения одну лошадь, огонь повредил конюшню и пристройки к ней. Информация о погибших животных уточняется.
В прошлом году в пожаре в приюте погибли четыре алабая, огонь вспыхнул в пристройке с кухней и ветеринарным блоком.