«Погибла беременная кобыла и шестимесячный жеребёнок»: что известно о страшном пожаре в конюшне под Новосибирском

— Трагедия с конюшней ужасная. У меня в пожаре погибла беременная кобыла и шестимесячный жеребёнок. У нас лошадь была на постое. Погибли 17 лошадей, — рассказала читательница НГС.

Жители района отмечают, что пожар в конюшне большая беда для всех, потому что местные видели, как клуб создавали с нуля на пустыре, где были только кусты.