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Тема дняСгорел приют для алабаев
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«Это был поджог»: приют для алабаев загорелся ночью — погибли четыре собаки

Хозяйка дома подозревает рабочего

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Среди людей пострадавших нет

Среди людей пострадавших нет

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В Новосибирске в пожаре погибли четыре алабая — вспыхнула пристройка с кухней и ветеринарным блоком. Инцидент произошел вчера, 7 февраля, около 21:00 на улице 2-я Светлановская.

— Это был поджог. Работника, который жил в пристройке задержала полиция. Погибли четыре собаки, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай». — Каких-то серьезных конфликтов у нас с ним не было.

Когда пожарные прибыли на место, постройка полностью полыхала и была угроза перехода огня полностью на дом.

— Огонь стремительно распространялся на кровлю дома. Пожарные одновременно с ликвидацией пламени горящего строения стояли на защите жилого дома. В течение полчаса пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на большую площадь, ещё пять минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Также сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей пристройки три газовых баллона, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Среди людей пострадавших нет.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию о задержании чуть позже.

На прошлой неделе под Новосибирском полностью выгорел частный дом. В пожаре погибло два человека.

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