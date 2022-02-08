«Это был поджог»: приют для алабаев загорелся ночью — погибли четыре собаки

В Новосибирске в пожаре погибли четыре алабая — вспыхнула пристройка с кухней и ветеринарным блоком. Инцидент произошел вчера, 7 февраля, около 21:00 на улице 2-я Светлановская.

— Это был поджог. Работника, который жил в пристройке задержала полиция. Погибли четыре собаки, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай». — Каких-то серьезных конфликтов у нас с ним не было.

Когда пожарные прибыли на место, постройка полностью полыхала и была угроза перехода огня полностью на дом.