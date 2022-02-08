«Это был поджог»: приют для алабаев загорелся ночью — погибли четыре собаки

В Новосибирске в пожаре погибли четыре алабая — вспыхнула пристройка с кухней и ветеринарным блоком. Инцидент произошел вчера, 7 февраля, около 21:00 на улице 2-я Светлановская.
— Это был поджог. Работника, который жил в пристройке задержала полиция. Погибли четыре собаки, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай». — Каких-то серьезных конфликтов у нас с ним не было.
Когда пожарные прибыли на место, постройка полностью полыхала и была угроза перехода огня полностью на дом.
— Огонь стремительно распространялся на кровлю дома. Пожарные одновременно с ликвидацией пламени горящего строения стояли на защите жилого дома. В течение полчаса пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на большую площадь, ещё пять минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Также сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей пристройки три газовых баллона, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Среди людей пострадавших нет.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию о задержании чуть позже.
На прошлой неделе под Новосибирском полностью выгорел частный дом. В пожаре погибло два человека.