Конный клуб сгорел под Новосибирском — хозяйка заявила, что лошади погибли

В новосибирском конном клубе «Подворье» произошел пожар сегодня утром 1 ноября. Информацию об этом НГС подтвердила собственница клуба Анастасия.
Владелица сообщила, что в пожаре погибли лошади. Раскрывать данные о количестве погибших животных в разговоре с НГС Анастасия не стала, также она сообщила, что не знает, почему произошло возгорание.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что пожарные выезжали на место пожара. Сообщение о том, что на улице Степная на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе загорелась кровля конного клуба поступило в 07:11. Когда пожарные приехали на место, здание было в огне.
— Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего строения одну лошадь. Ее хозяйка была на месте вызова, не пострадала. Во время разведки в конном клубе больше никого не обнаружили. Во время тушения возгорания произошло частичное обрушение кровли, — рассказали в ГУ МЧС.
Пожар локализовали за 18 минут, еще через 31 минуту открытое горение было ликвидировано. Предварительно площадь горения составила 237 квадратных метров. Огонь повредил конюшню и пристройки к ней. На происшествие реагировали 12 человек и 3 единицы техники.
В ГУ МЧС отметили, что информация о гибели лошадей уточняется.
Недавно на улице Станционной загорелась кровля пристройки к складу. Из-за возгорания густой столб дыма поднялся над домами.