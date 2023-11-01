Конный клуб сгорел под Новосибирском — хозяйка заявила, что лошади погибли

В новосибирском конном клубе «Подворье» произошел пожар сегодня утром 1 ноября. Информацию об этом НГС подтвердила собственница клуба Анастасия.



Владелица сообщила, что в пожаре погибли лошади. Раскрывать данные о количестве погибших животных в разговоре с НГС Анастасия не стала, также она сообщила, что не знает, почему произошло возгорание.