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СрочноКонный клуб сгорел под Новосибирском
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Конный клуб сгорел под Новосибирском — хозяйка заявила, что лошади погибли

Здание клуба было полностью в огне

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Возгорание произошло утром

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В новосибирском конном клубе «Подворье» произошел пожар сегодня утром 1 ноября. Информацию об этом НГС подтвердила собственница клуба Анастасия.

Владелица сообщила, что в пожаре погибли лошади. Раскрывать данные о количестве погибших животных в разговоре с НГС Анастасия не стала, также она сообщила, что не знает, почему произошло возгорание.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что пожарные выезжали на место пожара. Сообщение о том, что на улице Степная на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе загорелась кровля конного клуба поступило в 07:11. Когда пожарные приехали на место, здание было в огне.

— Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящего строения одну лошадь. Ее хозяйка была на месте вызова, не пострадала. Во время разведки в конном клубе больше никого не обнаружили. Во время тушения возгорания произошло частичное обрушение кровли, — рассказали в ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре появилось утром в 07:11

Сообщение о пожаре появилось утром в 07:11

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Пожар локализовали за 18 минут, еще через 31 минуту открытое горение было ликвидировано. Предварительно площадь горения составила 237 квадратных метров. Огонь повредил конюшню и пристройки к ней. На происшествие реагировали 12 человек и 3 единицы техники.

В ГУ МЧС отметили, что информация о гибели лошадей уточняется.

Недавно на улице Станционной загорелась кровля пристройки к складу. Из-за возгорания густой столб дыма поднялся над домами.

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