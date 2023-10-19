«Заметил, что мост прогнулся». Глава сельсовета в Новосибирской области — о ЧП с обрушением

Сейчас возводят временную переправу, работники хотели закончить строительство до обеда, но, вероятно, не успеют, отметил глава. Пешеходное сообщение с населенным пунктом есть, автомобильное должны наладить в ближайшее время.

— Будет временная переправа до тех пор, пока не построим мост, — объяснил глава сельсовета. — Когда починят мост, пока непонятно, надо разговаривать со специалистами, по линии МЧС я думаю, они могут и быстро сделать, пока загадывать не будем.