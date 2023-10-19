«Заметил, что мост прогнулся». Глава сельсовета в Новосибирской области — о ЧП с обрушением

В Чулымском районе Новосибирской области после обрушения моста над рекой Карасук начали возводить временную переправу. Как рассказал НГС глава Базовского сельсовета Сергей Фролов, он сам несколько дней назад заметил, что проезжая часть проседает и вызвал сотрудников ТУАД.
— Заметил, что мост прогнулся. Представители ТУАДа приехали, посмотрели. Сегодня они хотели снова приехать, чтобы промониторить и прекратить движение, но немного не успели, мост ночью обрушился, — рассказал глава Сергей Фролов.
Сейчас возводят временную переправу, работники хотели закончить строительство до обеда, но, вероятно, не успеют, отметил глава. Пешеходное сообщение с населенным пунктом есть, автомобильное должны наладить в ближайшее время.
— Будет временная переправа до тех пор, пока не построим мост, — объяснил глава сельсовета. — Когда починят мост, пока непонятно, надо разговаривать со специалистами, по линии МЧС я думаю, они могут и быстро сделать, пока загадывать не будем.
Ранее в Минтрансе заявили, что восстановят мост в ближайшее время. Возможные причины разрушения Сергей Фролов назвать не смог, он уверен: во всем, что касается технической части должны разбираться эксперты.
Жители, по словам Сергея Фролова, удивлены, но все понимают, потому что мост стоял 50 лет. Переправу три года назад ремонтировали, но работы велись на полотне, опоры не трогали.
— Шофёры заметили, что мост упал. Все думали, что мост не сильно оживленный, дорога межрайонная. На нашем поселке заканчивается Чулымский район и начинается Ордынский район. Когда моста не стало, сразу поняли, что он спросом пользуется, — отметил глава.
Обрушение моста произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего пролеты упали в реку. В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. После случившегося следователи начали проверку на халатность.
Летом в ТУАД порекомендовали ограничить движение до одной полосы на мосту через реку Власиху в Толмачевском сельсовете. Специалисты установили, что полотно разрушено настолько, что по переправе ездить небезопасно.