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Новосибирские следователи начали выяснять была ли халатность в ситуации с обрушением моста

Из-за ЧП часть жителей оказались отрезаны от населенного пункта

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Как сообщили в ТУАД, мост регулярно проверяли

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Следователи начали проверку на халатность после обрушения моста в Чулымском районе Новосибирской области.

— В ходе проверки предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения, на предмет халатности, — сообщили в ведомстве.

В Минтрансе Новосибирской области объяснили, что восстановление конструкций моста запланировано на ближайший период. Весной 2023 года состояние моста оценивали, как удовлетворительное. Движение пешеходов осущевствлятся по пешеходному мосту, расположенному в поселке.

ЧП произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего мост разрушился. В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет.

В феврале в Новосибирске произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Огонь вспыхнул на левой опоре центрального пилона конструкции.

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