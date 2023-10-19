Новосибирские следователи начали выяснять была ли халатность в ситуации с обрушением моста

Следователи начали проверку на халатность после обрушения моста в Чулымском районе Новосибирской области.
— В ходе проверки предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения, на предмет халатности, — сообщили в ведомстве.
В Минтрансе Новосибирской области объяснили, что восстановление конструкций моста запланировано на ближайший период. Весной 2023 года состояние моста оценивали, как удовлетворительное. Движение пешеходов осущевствлятся по пешеходному мосту, расположенному в поселке.
ЧП произошло в поселке Базово ночью 19 октября, по предварительным данным, опора переправы наклонилась, после чего мост разрушился. В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет.
В феврале в Новосибирске произошел пожар на строящемся четвертом мосту. Огонь вспыхнул на левой опоре центрального пилона конструкции.