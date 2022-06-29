Мост через новосибирскую реку посоветовали перекрыть наполовину — движение по нему считается опасным
29 июня состоялось экстренное выездное заседание чиновников и дорожников
Дорожное полотно двухполосного моста через реку Власиху в Толмачевском сельсовете Новосибирской области разрушилось настолько, что двигаться по нему стало небезопасно. К такому выводу пришли специалисты ТУАД и рекомендовали ограничить движение до одной полосы. Текущее состояние дороги наглядно иллюстрирует видео, которое сегодня в редакцию прислал наш читатель Сергей.
В Территориальном управлении автомобильных дорог рассказали, что сегодня утром на мосту состоялось выездное совещание.
— Собственнику были даны рекомендации по ремонту и ограничению движения. В частности: установить ограничение движения по одной полосе проезжей части моста с ограничением скорости и массы транспортных средств, произвести обследование моста с выдачей заключения о его состоянии специализированной организацией, рассмотреть вопрос о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации в связи с техническим состоянием моста и угрозой безопасности дорожного движения собственнику сооружения, — сообщили НГС в ТУАД.
Собственник моста — администрация Толмачевского сельсовета.
— Да, мы получили рекомендации ТУАД, решение по вопросу ограничения движения по мосту будет приниматься завтра, — прокомментировал ситуацию глава администрации Толмачевского сельсовета Василий Сизов.
Приглашение представителям ТУАД на выездное совещание исходило от администрации Новосибирского района Новосибирской области.
В начале июня ТУАД обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку по ситуации с дорогой Колывань — Пихтовка. Дорожники отмечают, что единственный путь, соединяющий 19 деревень с внешним миром, «разрушен большегрузным транспортом, который вывозит лес».