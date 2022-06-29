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Мост через новосибирскую реку посоветовали перекрыть наполовину — движение по нему считается опасным

29 июня состоялось экстренное выездное заседание чиновников и дорожников

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На мосту создалась угроза безопасности дорожного движения

На мосту создалась угроза безопасности дорожного движения

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Дорожное полотно двухполосного моста через реку Власиху в Толмачевском сельсовете Новосибирской области разрушилось настолько, что двигаться по нему стало небезопасно. К такому выводу пришли специалисты ТУАД и рекомендовали ограничить движение до одной полосы. Текущее состояние дороги наглядно иллюстрирует видео, которое сегодня в редакцию прислал наш читатель Сергей.

В Территориальном управлении автомобильных дорог рассказали, что сегодня утром на мосту состоялось выездное совещание.

— Собственнику были даны рекомендации по ремонту и ограничению движения. В частности: установить ограничение движения по одной полосе проезжей части моста с ограничением скорости и массы транспортных средств, произвести обследование моста с выдачей заключения о его состоянии специализированной организацией, рассмотреть вопрос о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации в связи с техническим состоянием моста и угрозой безопасности дорожного движения собственнику сооружения, — сообщили НГС в ТУАД.

Собственник моста — администрация Толмачевского сельсовета.

— Да, мы получили рекомендации ТУАД, решение по вопросу ограничения движения по мосту будет приниматься завтра, — прокомментировал ситуацию глава администрации Толмачевского сельсовета Василий Сизов.

Приглашение представителям ТУАД на выездное совещание исходило от администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Об угрозе безопасности движения в ТУАД сигнализировали чиновники Новосибирского района

Об угрозе безопасности движения в ТУАД сигнализировали чиновники Новосибирского района

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В начале июня ТУАД обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку по ситуации с дорогой Колывань — Пихтовка. Дорожники отмечают, что единственный путь, соединяющий 19 деревень с внешним миром, «разрушен большегрузным транспортом, который вывозит лес».

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