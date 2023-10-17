Сибирячка заподозрила компанию в краже в маршрутке — она уговорила пассажиров поехать на транспорте в отдел полиции

17 октября в Новосибирске маршрутка с пассажирами приехала к отделу полиции. Как сообщила НГС блогер Ольга Платонова, известная как Сибирская Круэлла, группу людей заподозрили в краже в общественном транспорте.
Инцидент произошел вечером в маршрутке №45. По словам сибирячки, она возвращалась на транспорте домой, когда заметила, что другая пассажирка просит о помощи.
— Маршрутка была забита, я зашла со стороны задней двери и услышала, как девушка просит о помощи. Она видела, как рука залезла в ее сумку и достала красный кошелек, в котором были 7 тысяч рублей, — сказала Ольга Платонова.
Блогер уточнила, что в краже якобы участвовали три человека. Она предложила пассажирам транспорта заблокировать дверь и вызвать полицию. Горожане, по ее словам, согласились с такой инициативой, после чего вызвали сотрудников ведомства.
— Вызвали полицию, но поступили быстрее. Мы ехали мимо отдела полиции и подъехали к нему на маршрутке, — сказала блогер. — Приехали в отдел на Никитина, пришли дежурные, потерпевшую и троих увели.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что маршрутка с пассажирами подъехала к отделу полиции. Выяснилось, что группа не совершала кражу.
— Женщина потеряла кошелек, подумала, что его украли. Обратила внимание на подозрительную компанию. Когда доставили, у этих людей ничего не нашли, — сообщили в ведомстве. — Женщина отказалась от всех заявлений и поехала домой. Со временем позвонила и сказала, что кошелек оказался дома, забыла его.
В сентябре в одном из магазинов Новосибирска на краже поймали двух подростков-спортсменов из Иркутска. Они пытались вынести три банки энергетических коктейлей, банку конфет и две шоколадки.