Сибирячка заподозрила компанию в краже в маршрутке — она уговорила пассажиров поехать на транспорте в отдел полиции

— Женщина потеряла кошелек, подумала, что его украли. Обратила внимание на подозрительную компанию. Когда доставили, у этих людей ничего не нашли, — сообщили в ведомстве. — Женщина отказалась от всех заявлений и поехала домой. Со временем позвонила и сказала, что кошелек оказался дома, забыла его.

