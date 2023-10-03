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Охранник запер уборщиц во дворе новосибирской школы: он требовал от них уважения — видео с взаимными оскорблениями

Конфликт начался из-за невыключенного света

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Конфликт произошел в Родниках

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В Новосибирске на видео сняли конфликт между охранником школы и сотрудницами клининга. Из видео и поста к нему, опубликованным на «Ютубе» следует, что мужчина запер уборщиц на территории школы №211.

— Когда сотрудники клининга выполнили свои обязанности и собирались выходить, охранник удерживал на территории школы работников клининга, угрожая что перекинет их через забор, унижал и оскорблял, заставляя называть его по имени и отчеству, — написала автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина начал обзывать сотрудниц

Видео: youtube.com/ канал Гузель

В опубликованном видео в кадр попадают охранник и одна из сотрудниц клининга. Охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству.

Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл только, когда к нему обратились на «вы».

В приемной школы №211 на вопрос корреспондента НГС ответили, что такие темы не комментируют и сбросили звонок. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.

На прошлой неделе житель Новосибирска Евгений сообщил о конфликте с группой молодых людей на площади Ленина. Несколько человек потребовали «пояснить за шмот» его 16-летнюю дочь из-за шнурков, которые были на ее ботинках.

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