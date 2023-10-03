Охранник запер уборщиц во дворе новосибирской школы: он требовал от них уважения — видео с взаимными оскорблениями

В опубликованном видео в кадр попадают охранник и одна из сотрудниц клининга. Охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству.

Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл только, когда к нему обратились на «вы».

