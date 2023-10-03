Охранник запер уборщиц во дворе новосибирской школы: он требовал от них уважения — видео с взаимными оскорблениями

В Новосибирске на видео сняли конфликт между охранником школы и сотрудницами клининга. Из видео и поста к нему, опубликованным на «Ютубе» следует, что мужчина запер уборщиц на территории школы №211.
— Когда сотрудники клининга выполнили свои обязанности и собирались выходить, охранник удерживал на территории школы работников клининга, угрожая что перекинет их через забор, унижал и оскорблял, заставляя называть его по имени и отчеству, — написала автор видео.
В опубликованном видео в кадр попадают охранник и одна из сотрудниц клининга. Охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству.
Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл только, когда к нему обратились на «вы».
В приемной школы №211 на вопрос корреспондента НГС ответили, что такие темы не комментируют и сбросили звонок. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
На прошлой неделе житель Новосибирска Евгений сообщил о конфликте с группой молодых людей на площади Ленина. Несколько человек потребовали «пояснить за шмот» его 16-летнюю дочь из-за шнурков, которые были на ее ботинках.