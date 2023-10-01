Новосибирец заявил, что к его дочке пристала группа молодых людей — они требовали «пояснить за шмот» из-за красных шнурков

Отец девушки успокоил подростков и предложил им подняться на второй этаж заведения, пока он ожидает заказ. По его словам, конфликт продолжился в стенах ресторана.



— Пока я стоял на кассе и ждал заказ, дочь начала звать на помощь. Я бегу по лестнице и вижу, что над ними стоит молодой человек, а парень девушки сидит расшнурованный. Спросил, что он от них хочет, на что тот ответил: «Почему они в красных шнурках ходят?», — сказал Евгений.



Отец девочки уточнил, что неизвестный потребовал, чтобы подростки сообщили, к какой субкультуре относятся. После этого на второй этаж заведения поднялся еще один участник конфликта.

