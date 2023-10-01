Новосибирец заявил, что к его дочке пристала группа молодых людей — они требовали «пояснить за шмот» из-за красных шнурков

Житель Новосибирска Евгений сообщил о конфликте с группой молодых людей, который произошел на площади Ленина. Как рассказал сибиряк НГС, они потребовали «пояснить за шмот» его 16-летнюю дочь из-за шнурков, которые были на ее ботинках.
Инцидент произошел вечером 30 сентября. Подростки шли на встречу с мужчиной в ресторан KFC.
— Я сидел, ждал детей и спрашивал, где они. Они говорят: «Мы сейчас придем». Пришла перепуганная дочка, сказала, что в нее пальцами тыкали и спрашивали, что у нее на ногах. Дети убежали, — сказал Евгений.
Отец девушки успокоил подростков и предложил им подняться на второй этаж заведения, пока он ожидает заказ. По его словам, конфликт продолжился в стенах ресторана.
— Пока я стоял на кассе и ждал заказ, дочь начала звать на помощь. Я бегу по лестнице и вижу, что над ними стоит молодой человек, а парень девушки сидит расшнурованный. Спросил, что он от них хочет, на что тот ответил: «Почему они в красных шнурках ходят?», — сказал Евгений.
Отец девочки уточнил, что неизвестный потребовал, чтобы подростки сообщили, к какой субкультуре относятся. После этого на второй этаж заведения поднялся еще один участник конфликта.
— Начинает на меня: «Ты чего хочешь, пойдем выйдем и пообщаемся». К нам подходит охранник, и я сказал, что будем общаться при полиции. Разговаривать в заведении они не захотели, — сказал мужчина. — Заявил, что снимаю на камеру и вызываю полицию.
После этого молодые люди спустились со второго этажа заведения. Евгений забрал заказ и предложил детям поужинать, но подростки не притронулись к еде.
— Спрашиваю, почему они не едят, а они мне в ответ: «Мы переживаем, что выйдем и нас изобьют». Я сказал, что разберусь и вышел на улицу, где стояли трое, — уточнил Евгений. — Там был парень, который снимал на камеру и требовал снять шнурки, и я спросил у него, на каком основании он подошел к детям. Он сказал: «Вы в курсе, кто такие антифашисты? Это ненормально, что они так выглядят».
Евгений уточнил, что 16-летняя девушка и ее парень не относятся к каким-либо субкультурам. Всего в группу, которая участвовала в конфликте с подростками, вошли пять человек. После того, как мужчина вновь предложил вызвать полицию, неизвестные решили уйти с места происшествия.
НГС обратился в KFC на площади Ленина с просьбой сообщить, действительно ли был конфликт в заведении. Сотрудница ресторана предложила журналисту издания обратиться в пресс-службу организации. НГС направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Журналист НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.
В начале августа полиция начала проверку из-за обращения несовершеннолетней девочки в медучреждение в Новосибирске. Она могла попасть в больницу после избиения.