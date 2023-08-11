«Распылили в лицо газ»: девочка попала в больницу в Ленинском районе — на нее могли напасть подростки

В Новосибирске полиция начала проверку из-за обращения несовершеннолетней девочки в медучреждение. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По информации издания «Сиб.фм», подросток попал в больницу после избиения на улице Станиславского. Группа несовершеннолетних в масках якобы подбежала к ребенку, побила, а также распылила в лицо газ. Как сообщили в издании, у них был с собой перцовый баллончик. Инцидент мог произойти 7 августа в Ленинском районе.
— В полицию поступало сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя за помощью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается характер полученных ею травм, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону НГС сообщили, что полиция также проверяет информацию о ситуации, которая изложена в сообщении.
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