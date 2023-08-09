«Старшие уже спросили с меня»: подростки раздели, избили и расстреляли 19-летнюю девушку под улюлюканье толпы — видео

В Волгограде трое парней напали на
«Больно, сука? На, получай еще!»
Улица Районная в Советском районе Волгограда — явно не то место, где следовало бы гулять ночью молодой девушке. Частный сектор, зажатый к замусоренному оврагу серыми хрущевками, и дрожащий от безлюдной тишины раскаленный воздух. Но поздним вечером
— Подстригай ее, подстригай! — кричат окружившие девушку истязатели.
— Вы что делаете, люди? Перестаньте! — истошно кричит девушка.
Один из них стреляет в нее из пистолета. Та заходится от крика еще больше.
— Больно, сука? — злорадствует один из парней.
Окружающие место расправы люди реагируют только тогда, когда девушка кричит особо сильно. И то не вмешиваются, не оттаскивают парней. Лишь громко говорят, что надо вызвать полицию. Почему? У них есть на это свой ответ.
«Мне-то какое дело? Это меня, что ли, касается?»
Встреченные корреспондентом жители улицы Районной, которые или видели расправу, или слышали о ней от соседей, считают, что девушка оказалась на этом месте вовсе не случайно.
— Она приехала сюда часов в десять вечера на машине, — вспоминает житель дома, напротив которого и происходили все издевательства, Александр. — Ходила с фонариком прямо около моего забора. То ли искала закладки, то ли делать их собиралась. Причем была она не одна, еще какие-то девки с ней пришли. Я уже думал, сам пойду разберусь, но тут подъехала еще одна машина, из которой вышли трое амбалов. Тут я понял, что сам могу получить. Поэтому сказал сыну вызывать полицию. Самого избиения я не видел. Знаю только, что Росгвардия потом этих парней схватила.
Похожую версию озвучивают и другие жители улицы. Причем все они, словно связанные круговой порукой молчания, говорят, что не знают ни саму девушку, ни издевавшихся над ней парней. Да и тех, кто стоял рядом и смотрел, говорят, что не знают.
— Я думаю, она здесь не просто так гуляла. У нападения явно были причины, — уточняет один из местных жителей. — Я слышал, как ей парни предъявляли за то, что она якобы раскладывала наркотики. Заставляли показать телефон, по-видимому, чтобы увидеть переписку с продавцом. В итоге она его не отдала, и они забрали его силой. Ну и избили, да.
— Да, я слышал крики, мне-то какое дело? — отрезает один из живущих в соседнем от места избиения доме мужчин. — Это меня, что ли, касается?
Жители говорят, что помогли девушке только после того, как нападавшие ее избили, ограбили и ушли.
— Били девушку очень жестоко, крики по всей улице звучали. Мужики некоторые выходили, просили остановиться. Но ограничились лишь просьбами, — рассказывает одна из местных жительниц. — Я сама выходила, просила перестать. Девушка пришла, снимала всё на видео. Но нам парни сказали, что она якобы закладчица и мы не вправе ее защищать. Вдобавок к избиению они у нее украли паспорт и СНИЛС. Про телефон тоже не забыли. Ее заставляли показать что-то на нём, но после того, как она отказалась, его забрали. Потом, как парни ушли, она была вся в крови. Сказала, что просто шла тут у нас, когда молодые люди попросили сигареты. Отказала, а результат просьбы вы уже знаете.
По официальной версии, озвученной полицией и Следственным комитетом, нападавшие забрали у девушки 9000 рублей и сотовый телефон. Помимо этого, в тот же вечер они напали еще и на
«Приехали старшие. С меня спросили как с понимающего»
В тот же вечер были задержаны трое активных участников издевательств и избиения девушки. Двоих
О том, что происходило в тот вечер и как это сказалось на его жизни, выложил в голосовых и видеосообщениях один из зрителей. Это парень, который, судя по видеозаписи, не избивал девушку сам, но и находился слишком близко к тем, кто это делал. То, что он приятель нападавших и был с ними в тот вечер, парень не скрывает.
— Мы гуляли, значит, бандой. Можно сказать, ОПГ, — произносит парень в имеющемся в распоряжении редакции голосовом сообщении. — Видим: телка ложит закладку, фоткает ее. Ну у пацана был ствол, а биту они нашли по дороге. В натуре у мусорки валялась. Ну всё, вот мы идем, они встречают эту телку и давай ее гасить. Ну а я был с девочкой, мне оно не надо. Я сразу сказал: «Пацаны, ну не губите вы ее». Ну они и отморозились. Почему ко мне предъявы?
Впрочем, следом появилось и видеосообщение, на котором этот же молодой человек признаёт, что уже получил жесткое внушение от неназываемых «старших».
— Люди, я перед этой девочкой извинился, я ей предложил покупать продукты. Мне за это уже сказали, — утверждает юноша. — Приехали старшие. С меня спросили как с понимающего и дали четкие указания, чтобы я ходил к ней в больницу, покупал продукты. Я с еще одним своим товарищем ни при чём. Мы просто стояли рядом и всё. Мы свое уже получили от старших.
Родственники тех парней, что не попали в СИЗО, но которых также считают причастными к расправе, уверяют, что их дети ни при чём.
— Какая-то молодежь у нас жестокая стала. Откуда это всё берется? — задается вопросом отец одного из друзей нападавших. — Мой сын — свидетель. Он никого не трогал. С этими ребятами знаком был. Сразу ему говорил, что надо завязывать с подобными компаниями. Потому так случилось, что они где-то пересеклись. Поехали куда-то в Советский район гулять. Мой сын и еще один парень с двумя девушками в момент истязания были в стороне. Один из них живет там неподалеку. Очень агрессивный парень, никогда родителей не слушал. Вроде бы им эту девушку по интернету заказали. И говорят, что это не первый такой у них случай. Заказывают закладчиков им, чтобы избили, и платят деньги.
По словам матери еще одного, якобы просто стоявшего рядом парня, теперь им поступают многочисленные угрозы расправы.
— Угрожают моему ребенку и мне. Угрожают расправой, хотя мой сын просто свидетель. Говорят, что будет над всеми нами самосуд. Я уже написала заявление, что нам угрожают убийством, — говорит женщина. — Сыну пишут по всем социальным сетям. Предъявляют, что не заступился. Там стояли взрослые люди. Почему это они не заступились? Я не знаю, для чего они купили пистолет. Это его друзья покупали, а не он. Мне сказали, что из него по банкам просто пострелять хотели. Для баловства. Мой сын и его друг просто свидетели, но на них обрушился шквал ненависти и угроз, как будто бы они всё это сотворили. На меня люди оглядываются, думают, мой ребенок это сделал, но это не так. Я не знаю даже, как на работу ходить.
«Я вообще ресницами занимаюсь»
Сама же пострадавшая, 19-летняя Вера, уверяет, что никакими закладками не занимается, а просто ждала в тот вечер друга. Сейчас она чувствует себя лучше, а в больницу ложиться отказалась из-за того, что ее практически ежедневно дергали, вызывая в полицию. Поэтому от госпитализации пришлось отказаться.
— Ни о каких наркотиках и закладках речи и быть не могло. Я вообще ресницами занимаюсь, — рассказала Вера корреспонденту V1.RU. — Всё было так: я просто разговаривала по телефону. Меня там должен был встретить друг. Они подошли и попросили у меня сигареты. Затем начали выпрашивать телефон. Я его не дала, и они на меня кинулись. Все явно были под чем-то. Глаза бешеные. Друг подбежал и хотел меня защитить. Но они и на него набросились и избили.
Что за «старшие» вступились за нее и провели воспитательную работу с активно наблюдавшими зрителями, Вера говорит, что не знает.
— Один из них извинялся, но никакой помощи не предлагал, — уверяет Вера. — А вот зачем они напали, мне тоже до сих пор никто не объяснил.