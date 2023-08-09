«Старшие уже спросили с меня»: подростки раздели, избили и расстреляли 19-летнюю девушку под улюлюканье толпы — видео

— Подстригай ее, подстригай! — кричат окружившие девушку истязатели.

— Вы что делаете, люди? Перестаньте! — истошно кричит девушка.



Один из них стреляет в нее из пистолета. Та заходится от крика еще больше.



— Больно, сука? — злорадствует один из парней.



Окружающие место расправы люди реагируют только тогда, когда девушка кричит особо сильно. И то не вмешиваются, не оттаскивают парней. Лишь громко говорят, что надо вызвать полицию. Почему? У них есть на это свой ответ.

«Мне-то какое дело? Это меня, что ли, касается?»

Встреченные корреспондентом жители улицы Районной, которые или видели расправу, или слышали о ней от соседей, считают, что девушка оказалась на этом месте вовсе не случайно.

