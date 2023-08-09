freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 96.08
eur 105.44
СрочноМощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Старшие уже спросили с меня»: подростки раздели, избили и расстреляли 19-летнюю девушку под улюлюканье толпы — видео

Соседи сочли закладчицей, а она уверяет, что всего лишь занимается ресницами и пострадала вместе с другом

5 202

Место, где произошла расправа над девушкой

Поделиться

В Волгограде трое парней напали на 19-летнюю девушку, раздели ее догола, избили бейсбольной битой и расстреляли из пневматического пистолета. Издевательства снимали на видео многочисленные свидетели, даже не подумавшие вмешаться. По словам пострадавшей, единственный, кто пытался ей помочь, был ее знакомый, которого также жестоко избили. Сейчас трое самых активных участников расправы под стражей, а остальным что-то убедительно, но неофициально объяснили некие «старшие». Наши волгоградские коллеги из V1.RU собрали всё, что известно об этой жестокой истории, в которой еще осталось слишком много белых пятен.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Любимый ВПШ» / Telegram

«Больно, сука? На, получай еще!»

Улица Районная в Советском районе Волгограда — явно не то место, где следовало бы гулять ночью молодой девушке. Частный сектор, зажатый к замусоренному оврагу серыми хрущевками, и дрожащий от безлюдной тишины раскаленный воздух. Но поздним вечером 19 июля здесь было многолюдно: взрослые мужчины, женщины и подростки сгрудились вокруг полностью голой, сжавшейся в комок на щебенке девушки. Кто-то снимал происходящее на видео.

— Подстригай ее, подстригай! — кричат окружившие девушку истязатели.

— Вы что делаете, люди? Перестаньте! — истошно кричит девушка.

Один из них стреляет в нее из пистолета. Та заходится от крика еще больше.

— Больно, сука? — злорадствует один из парней.

Окружающие место расправы люди реагируют только тогда, когда девушка кричит особо сильно. И то не вмешиваются, не оттаскивают парней. Лишь громко говорят, что надо вызвать полицию. Почему? У них есть на это свой ответ.

«Мне-то какое дело? Это меня, что ли, касается?»

Встреченные корреспондентом жители улицы Районной, которые или видели расправу, или слышали о ней от соседей, считают, что девушка оказалась на этом месте вовсе не случайно.

— Она приехала сюда часов в десять вечера на машине, — вспоминает житель дома, напротив которого и происходили все издевательства, Александр. — Ходила с фонариком прямо около моего забора. То ли искала закладки, то ли делать их собиралась. Причем была она не одна, еще какие-то девки с ней пришли. Я уже думал, сам пойду разберусь, но тут подъехала еще одна машина, из которой вышли трое амбалов. Тут я понял, что сам могу получить. Поэтому сказал сыну вызывать полицию. Самого избиения я не видел. Знаю только, что Росгвардия потом этих парней схватила.

Похожую версию озвучивают и другие жители улицы. Причем все они, словно связанные круговой порукой молчания, говорят, что не знают ни саму девушку, ни издевавшихся над ней парней. Да и тех, кто стоял рядом и смотрел, говорят, что не знают.

— Я думаю, она здесь не просто так гуляла. У нападения явно были причины, — уточняет один из местных жителей. — Я слышал, как ей парни предъявляли за то, что она якобы раскладывала наркотики. Заставляли показать телефон, по-видимому, чтобы увидеть переписку с продавцом. В итоге она его не отдала, и они забрали его силой. Ну и избили, да.

— Да, я слышал крики, мне-то какое дело? — отрезает один из живущих в соседнем от места избиения доме мужчин. — Это меня, что ли, касается?

Жители говорят, что помогли девушке только после того, как нападавшие ее избили, ограбили и ушли.

— Били девушку очень жестоко, крики по всей улице звучали. Мужики некоторые выходили, просили остановиться. Но ограничились лишь просьбами, — рассказывает одна из местных жительниц. — Я сама выходила, просила перестать. Девушка пришла, снимала всё на видео. Но нам парни сказали, что она якобы закладчица и мы не вправе ее защищать. Вдобавок к избиению они у нее украли паспорт и СНИЛС. Про телефон тоже не забыли. Ее заставляли показать что-то на нём, но после того, как она отказалась, его забрали. Потом, как парни ушли, она была вся в крови. Сказала, что просто шла тут у нас, когда молодые люди попросили сигареты. Отказала, а результат просьбы вы уже знаете.

По официальной версии, озвученной полицией и Следственным комитетом, нападавшие забрали у девушки 9000 рублей и сотовый телефон. Помимо этого, в тот же вечер они напали еще и на 36-летнего мужчину, у которого под угрозой пистолета и биты отняли 4500 рублей. Мотивы избиения и нападения не назывались.

«Приехали старшие. С меня спросили как с понимающего»

В тот же вечер были задержаны трое активных участников издевательств и избиения девушки. Двоих 16-летних студентов колледжа из Волгограда и 18-летнего жителя Астраханской области отправили на два месяца в СИЗО. Но на произошедшее отреагировала не только полиция.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Наблюдал за тем, как его друзья издевались над девушкой

Видео: Telegram.org

О том, что происходило в тот вечер и как это сказалось на его жизни, выложил в голосовых и видеосообщениях один из зрителей. Это парень, который, судя по видеозаписи, не избивал девушку сам, но и находился слишком близко к тем, кто это делал. То, что он приятель нападавших и был с ними в тот вечер, парень не скрывает.

— Мы гуляли, значит, бандой. Можно сказать, ОПГ, — произносит парень в имеющемся в распоряжении редакции голосовом сообщении. — Видим: телка ложит закладку, фоткает ее. Ну у пацана был ствол, а биту они нашли по дороге. В натуре у мусорки валялась. Ну всё, вот мы идем, они встречают эту телку и давай ее гасить. Ну а я был с девочкой, мне оно не надо. Я сразу сказал: «Пацаны, ну не губите вы ее». Ну они и отморозились. Почему ко мне предъявы?

Впрочем, следом появилось и видеосообщение, на котором этот же молодой человек признаёт, что уже получил жесткое внушение от неназываемых «старших».

— Люди, я перед этой девочкой извинился, я ей предложил покупать продукты. Мне за это уже сказали, — утверждает юноша. — Приехали старшие. С меня спросили как с понимающего и дали четкие указания, чтобы я ходил к ней в больницу, покупал продукты. Я с еще одним своим товарищем ни при чём. Мы просто стояли рядом и всё. Мы свое уже получили от старших.

Место, где пострадавшая, по ее словам, ждала друга в 10 часов вечера

Место, где пострадавшая, по ее словам, ждала друга в 10 часов вечера

Поделиться

Родственники тех парней, что не попали в СИЗО, но которых также считают причастными к расправе, уверяют, что их дети ни при чём.

— Какая-то молодежь у нас жестокая стала. Откуда это всё берется? — задается вопросом отец одного из друзей нападавших. — Мой сын — свидетель. Он никого не трогал. С этими ребятами знаком был. Сразу ему говорил, что надо завязывать с подобными компаниями. Потому так случилось, что они где-то пересеклись. Поехали куда-то в Советский район гулять. Мой сын и еще один парень с двумя девушками в момент истязания были в стороне. Один из них живет там неподалеку. Очень агрессивный парень, никогда родителей не слушал. Вроде бы им эту девушку по интернету заказали. И говорят, что это не первый такой у них случай. Заказывают закладчиков им, чтобы избили, и платят деньги.

По словам матери еще одного, якобы просто стоявшего рядом парня, теперь им поступают многочисленные угрозы расправы.

— Угрожают моему ребенку и мне. Угрожают расправой, хотя мой сын просто свидетель. Говорят, что будет над всеми нами самосуд. Я уже написала заявление, что нам угрожают убийством, — говорит женщина. — Сыну пишут по всем социальным сетям. Предъявляют, что не заступился. Там стояли взрослые люди. Почему это они не заступились? Я не знаю, для чего они купили пистолет. Это его друзья покупали, а не он. Мне сказали, что из него по банкам просто пострелять хотели. Для баловства. Мой сын и его друг просто свидетели, но на них обрушился шквал ненависти и угроз, как будто бы они всё это сотворили. На меня люди оглядываются, думают, мой ребенок это сделал, но это не так. Я не знаю даже, как на работу ходить.

«Я вообще ресницами занимаюсь»

Сама же пострадавшая, 19-летняя Вера, уверяет, что никакими закладками не занимается, а просто ждала в тот вечер друга. Сейчас она чувствует себя лучше, а в больницу ложиться отказалась из-за того, что ее практически ежедневно дергали, вызывая в полицию. Поэтому от госпитализации пришлось отказаться.

— Ни о каких наркотиках и закладках речи и быть не могло. Я вообще ресницами занимаюсь, — рассказала Вера корреспонденту V1.RU. — Всё было так: я просто разговаривала по телефону. Меня там должен был встретить друг. Они подошли и попросили у меня сигареты. Затем начали выпрашивать телефон. Я его не дала, и они на меня кинулись. Все явно были под чем-то. Глаза бешеные. Друг подбежал и хотел меня защитить. Но они и на него набросились и избили.

Что за «старшие» вступились за нее и провели воспитательную работу с активно наблюдавшими зрителями, Вера говорит, что не знает.

— Один из них извинялся, но никакой помощи не предлагал, — уверяет Вера. — А вот зачем они напали, мне тоже до сих пор никто не объяснил.

По теме

ИзбиениеЗакладки наркотиковСоветский районРасстрелСтрельба
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter