Подросток из Новосибирска случайно ударил 4-летнюю сестру косой в грудь — девочка погибла

В Алтайском крае в Солонешенском районе 14-летний подросток случайно ударил 4-летнюю сестру в грудь косой. Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Как рассказали в телеграм-канале «Станции скорой медицинской помощи Бийска», лезвие попало в область сердца.
— Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Отметим, что достаточно часто инструменты становятся причиной травматизма как взрослых, так и детей, — процитировали в телеграм-канале главного врача «Станции скорой медицинской помощи Бийска» Алексея Карнаухова.
Как рассказали в «КП-Барнаул» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, семья приехала в Алтайский край на дачу из Новосибирска, чтобы выкопать картошку. Семья считается благополучной. Подросток увидел косу и решил помочь родителям. Он начал косить траву по граю огорода и сестра подошла к нему сзади. Мальчик ее не увидел, махнул косой и случайно ударил.
Следственный комитет по Алтайскому краю, как сообщает «КП-Барнаул» возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Смерть по неосторожности»). Корреспондент НГС не смогла связаться с пресс-службой СК по Алтайскому краю.
В Черепановском районе Новосибирской области во время заготовки дров погиб подросток. На 14-летнего мальчика упал сук.