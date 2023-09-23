Подросток из Новосибирска случайно ударил 4-летнюю сестру косой в грудь — девочка погибла

Как рассказали в «КП-Барнаул» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, семья приехала в Алтайский край на дачу из Новосибирска, чтобы выкопать картошку. Семья считается благополучной. Подросток увидел косу и решил помочь родителям. Он начал косить траву по граю огорода и сестра подошла к нему сзади. Мальчик ее не увидел, махнул косой и случайно ударил.