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На голову рухнул огромный сук: в Новосибирской области во время заготовки дров погиб мальчик

Следователи возбудили дело

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Трагедия произошла в Черепановском районе

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В Черепановском районе Новосибирской области во время заготовки дров погиб подросток. Об этом НГС сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.

— Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности жителю села Бочкарево. Происшествие произошло во время заготовки дров, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Как пишет телеграм-канал SHOT, погибшему мальчику было 14 лет. Подросток вместе с 29-летним работником фермы пошел в лес, чтобы заготовить дрова. Мужчина пилил, а мальчик их укладывал. В это время подростку на голову рухнул огромный сук, он погиб.

Вчера, 9 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши.

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