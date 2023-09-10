На голову рухнул огромный сук: в Новосибирской области во время заготовки дров погиб мальчик

В Черепановском районе Новосибирской области во время заготовки дров погиб подросток. Об этом НГС сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.
— Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности жителю села Бочкарево. Происшествие произошло во время заготовки дров, — объяснили в пресс-службе ведомства.
Как пишет телеграм-канал SHOT, погибшему мальчику было 14 лет. Подросток вместе с 29-летним работником фермы пошел в лес, чтобы заготовить дрова. Мужчина пилил, а мальчик их укладывал. В это время подростку на голову рухнул огромный сук, он погиб.
Вчера, 9 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши.