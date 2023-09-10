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«Он весь белый, сердце не бьется»: в Новосибирске нашли труп 20-летнего юноши

Полиция начала проверку

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Тело нашли 9 сентября

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В Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши. После случившегося полиция начала проверку.

— 9 сентября было обнаружено тело молодого человека 20 лет без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Информацию также подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Видео с телом юноши опубликовали в телеграм-канале «Инцидент. Новосибирск», на кадрах видно, что тело лежит в траве. Труп обнаружил очевидец, он вызвал скорую помощь и полицию.

— Тут просто [человек] валяется, он весь белый, у него сердце не бьется, — говорит на видео очевидец.

10 сентября утром полиция нашла тело мужчины на железнодорожных путях. По данным ведомства, на нем была камуфлированная ветровка. Сейчас сотрудники устанавливают личность мужчины.

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ТелоДзержинский районАвиационная
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