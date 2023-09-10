«Он весь белый, сердце не бьется»: в Новосибирске нашли труп 20-летнего юноши

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши. После случившегося полиция начала проверку.
— 9 сентября было обнаружено тело молодого человека 20 лет без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Информацию также подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Видео с телом юноши опубликовали в телеграм-канале «Инцидент. Новосибирск», на кадрах видно, что тело лежит в траве. Труп обнаружил очевидец, он вызвал скорую помощь и полицию.
— Тут просто [человек] валяется, он весь белый, у него сердце не бьется, — говорит на видео очевидец.
10 сентября утром полиция нашла тело мужчины на железнодорожных путях. По данным ведомства, на нем была камуфлированная ветровка. Сейчас сотрудники устанавливают личность мужчины.