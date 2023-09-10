«Он весь белый, сердце не бьется»: в Новосибирске нашли труп 20-летнего юноши

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиационной нашли труп 20-летнего юноши. После случившегося полиция начала проверку.



— 9 сентября было обнаружено тело молодого человека 20 лет без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.