Новосибирца нашли мертвым на железной дороге — полиция выясняет, кем он был

Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб под поездом в Новосибирской области. По данным ведомства на нем была камуфлированная ветровка.
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, утром 10 сентября на перегоне станций Искитим и Бердск в километре от станции Морозово нашли тело мужчины. По виду его травм, можно предположить, что его сбил поезд.
— На вид ему около 60 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Особая примета — усы. Был одет в черные спортивные брюки, камуфлированную ветровку, черные ботинки. При себе имел ключи, — сообщили в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины.
Если вам что-либо известно о личности погибшего мужчины, сообщите об этом в ЛО МВД России на станции Инская по телефону +7 (383) 338–24–61.
8 сентября в Новосибирской области 16-летний подросток попал под поезд. Юношу госпитализировали.