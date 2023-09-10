Новосибирца нашли мертвым на железной дороге — полиция выясняет, кем он был

Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб под поездом в Новосибирской области. По данным ведомства на нем была камуфлированная ветровка.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, утром 10 сентября на перегоне станций Искитим и Бердск в километре от станции Морозово нашли тело мужчины. По виду его травм, можно предположить, что его сбил поезд.