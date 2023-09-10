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Новосибирца нашли мертвым на железной дороге — полиция выясняет, кем он был

Предполагается, что его мог сбить поезд

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Трагедия произошла утром 10 сентября

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Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб под поездом в Новосибирской области. По данным ведомства на нем была камуфлированная ветровка.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, утром 10 сентября на перегоне станций Искитим и Бердск в километре от станции Морозово нашли тело мужчины. По виду его травм, можно предположить, что его сбил поезд.

— На вид ему около 60 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Особая примета — усы. Был одет в черные спортивные брюки, камуфлированную ветровку, черные ботинки. При себе имел ключи, — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины.

У мужчины с собой были ключи

У мужчины с собой были ключи

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Если вам что-либо известно о личности погибшего мужчины, сообщите об этом в ЛО МВД России на станции Инская по телефону +7 (383) 338–24–61.

8 сентября в Новосибирской области 16-летний подросток попал под поезд. Юношу госпитализировали.

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