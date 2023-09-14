freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноМотоциклист погиб в ДТП с автобусом
Все новости
Все новости

Мотоциклист погиб в ДТП у Северного обхода — он столкнулся с автобусом

В автобусе находится только водитель

287

Инцидент произошел около 20:05 на территории Новосибирского района

Поделиться

Вечером 14 сентября в Новосибирской области автобус врезался в мотоциклиста. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инцидент произошел около 20:05 на территории Новосибирского района. По предварительным данным ведомства, 48-летний водитель автобуса НефАЗ ехал со стороны микрорайона Пашино по дороге с левым поворотом на Северный обход, когда произошло ДТП.

Транспорт столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда», которым управлял 28-летний водитель. В ведомстве уточнили, что автобус не являлся маршрутным, в нем находился только водитель.

— В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно -оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.


Накануне в Бердске Новосибирской области питбайк врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате ДТП погиб один человек.

По теме

ДТПМотоциклСеверный объездСмертельное ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter