Мотоциклист погиб в ДТП у Северного обхода — он столкнулся с автобусом

Вечером 14 сентября в Новосибирской области автобус врезался в мотоциклиста. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью.
Инцидент произошел около 20:05 на территории Новосибирского района. По предварительным данным ведомства, 48-летний водитель автобуса НефАЗ ехал со стороны микрорайона Пашино по дороге с левым поворотом на Северный обход, когда произошло ДТП.
Транспорт столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда», которым управлял 28-летний водитель. В ведомстве уточнили, что автобус не являлся маршрутным, в нем находился только водитель.
— В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно -оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.
Накануне в Бердске Новосибирской области питбайк врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате ДТП погиб один человек.