Питбайк врезался в стоящую на дороге «Мазду» под Новосибирском — водитель погиб

В Бердске Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием питбайка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, транспорт врезался в стоящий на дороге автомобиль 13 сентября. Водитель питбайка получил травмы, несовместимые с жизнью.
Авария произошла в 18:25 вблизи дома №93 на улице Красноармейской. По данным ведомства, 48-летний водитель питбайка RFZ ехал по улице Рогачева с правым поворотом на улицу Красноармейскую, когда врезался в стоящий автомобиль «Мазда». За рулем машины находилась 38-летняя женщина.
— В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП находится следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, у водителя питбайка не было соответствующей категории на управление транспортом.
Вечером 13 сентября в Новосибирске на улице Немировича-Данченко мотоцикл попал в ДТП. Транспорт врезался в автомобиль и загорелся.