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Питбайк врезался в стоящую на дороге «Мазду» под Новосибирском — водитель погиб

Авария произошла в Бердске

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Водитель питбайка погиб

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В Бердске Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием питбайка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, транспорт врезался в стоящий на дороге автомобиль 13 сентября. Водитель питбайка получил травмы, несовместимые с жизнью.

Авария произошла в 18:25 вблизи дома №93 на улице Красноармейской. По данным ведомства, 48-летний водитель питбайка RFZ ехал по улице Рогачева с правым поворотом на улицу Красноармейскую, когда врезался в стоящий автомобиль «Мазда». За рулем машины находилась 38-летняя женщина.

— В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.

На месте ДТП находится следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, у водителя питбайка не было соответствующей категории на управление транспортом.

Вечером 13 сентября в Новосибирске на улице Немировича-Данченко мотоцикл попал в ДТП. Транспорт врезался в автомобиль и загорелся.

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