freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 96.51
eur 103.53
Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
Все новости
Все новости
Подробности

«Прощай, зай». Пассажир самолета «Уральских авиалиний» написал трогательное сообщение своей девушке

Перед посадкой мужчина признался своей избраннице в любви

86

Самолет сел в поле в Новосибирской области

Поделиться

Пассажир самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на поле в Новосибирской области, написал трогательное сообщение своей девушке. В нем мужчина прощался с любимой.

— Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай, — написал Артем.

Скриншот сообщения опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. К счастью, всё закончилось благополучно. Гибели людей, находившихся на борту, удалось избежать.

Поделиться

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и сел на грунт в сельской местности.

По данным МЧС, на борту находилось 6 членов экипажа и 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. В Минздраве, рассказывая о состоянии пассажиров самолета, сообщили, что одному из них медицинская помощь потребовалась сразу, еще нескольких направили на рентген, некоторым медицинскую помощь оказали на месте.

В Сети также появилась запись переговоров пилотов Airbus, в которой один из них сообщает, что «гидравлика вытекла полностью».

Обо всём, что известно об экстренной посадке самолета, вы можете оперативно узнавать в нашей онлайн-трансляции.

Уральские авиалинииЭкстренная посадкаСамолетСообщениеЛюбовьНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter