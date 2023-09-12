«Прощай, зай». Пассажир самолета «Уральских авиалиний» написал трогательное сообщение своей девушке

Пассажир самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего на поле в Новосибирской области, написал трогательное сообщение своей девушке. В нем мужчина прощался с любимой.
— Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай, — написал Артем.
Скриншот сообщения опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. К счастью, всё закончилось благополучно. Гибели людей, находившихся на борту, удалось избежать.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и сел на грунт в сельской местности.
По данным МЧС, на борту находилось 6 членов экипажа и 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. В Минздраве, рассказывая о состоянии пассажиров самолета, сообщили, что одному из них медицинская помощь потребовалась сразу, еще нескольких направили на рентген, некоторым медицинскую помощь оказали на месте.
В Сети также появилась запись переговоров пилотов Airbus, в которой один из них сообщает, что «гидравлика вытекла полностью».
Обо всём, что известно об экстренной посадке самолета, вы можете оперативно узнавать в нашей онлайн-трансляции.