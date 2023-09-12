«Прощай, зай». Пассажир самолета «Уральских авиалиний» написал трогательное сообщение своей девушке

По данным МЧС, на борту находилось 6 членов экипажа и 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. В Минздраве, рассказывая о состоянии пассажиров самолета, сообщили, что одному из них медицинская помощь потребовалась сразу, еще нескольких направили на рентген, некоторым медицинскую помощь оказали на месте.

В Сети также появилась запись переговоров пилотов Airbus, в которой один из них сообщает, что «гидравлика вытекла полностью».