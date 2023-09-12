В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском

Рядом с экстренно севшим самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A320 развернули пункт временного размещения пассажиров, в котором дежурят 25 медиков. Как рассказали в Минздраве Новосибирской области, двух взрослых пассажиров отправили в больницу.
— После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы, — рассказали в Минздраве.
Также в ведомстве отметили, что одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление.
В Минздраве добавили, что дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами работают психологи. На месте работают 3 бригады скорой помощи Убинской центральной районной больницы, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, а также терапевты и педиатры Убинской больницы.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле возле Новосибирска. Причиной посадки, по предварительным данным, стал отказ гидравлической системы: из-за него у самолета перестают работать тормозящие заслонки, и экипаж опасался, что самолету не хватит длины взлетно-посадочной полосы омского аэропорта. На борту находились 159 пассажиров, среди них — 23 ребенка.