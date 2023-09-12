В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле возле Новосибирска. Причиной посадки, по предварительным данным, стал отказ гидравлической системы: из-за него у самолета перестают работать тормозящие заслонки, и экипаж опасался, что самолету не хватит длины взлетно-посадочной полосы омского аэропорта. На борту находились 159 пассажиров, среди них — 23 ребенка.

