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Фургон и машина врезались в забор на Титова: видео с последствиями ДТП

Пострадала женщина

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В Новосибирске фургон и автомобиль врезались в ограждение

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В Новосибирске фургон и автомобиль Mitsubishi Lancer врезались в ограждение на пересечении улиц Троллейной и Титова, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что передняя часть фургона и автомобиль помялись. Около Mitsubishi с открытыми капотом и багажником лежит отломанная запчасть.

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На место происшествия приехали сотрудники скорой и Госавтоинспекции

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Кто виноват и как так получилось, к сожалению, непонятно. Заснято уже после происшествия, — написал автор ролика.

На место аварии прибыли скорая и сотрудники ГИБДД. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой прокомментировать аварию. Там сообщили следующее:

— Водитель Mitsubishi Lancer нарушил требования сигнала светофора на регулируемом перекрестке и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato. Оба водителя совершили наезд на пешеходное ограждение. Пострадала пассажирка Fiat Ducato, женщина 1991 года рождения. Она была доставлена в больницу, характер полученных травм не уточняется. Обстоятельства устанавливаются.

7 сентября мы писали о том, что велосипедисток раскидало по трассе во время жуткого ДТП с фурой.

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