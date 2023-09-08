Фургон и машина врезались в забор на Титова: видео с последствиями ДТП

В Новосибирске фургон и автомобиль Mitsubishi Lancer врезались в ограждение на пересечении улиц Троллейной и Титова, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что передняя часть фургона и автомобиль помялись. Около Mitsubishi с открытыми капотом и багажником лежит отломанная запчасть.