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Велосипедисток раскидало по трассе во время жуткого ДТП с фурой

Авария произошла на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области

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Видео: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские порталы

Утром 7 сентября на трассе в Ленобласти грузовик «Скания» влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв». Тренерский «Форд», в свою очередь, отбросило на колонну юных велосипедисток. Двое из них погибли, еще семь человек, включая 69-летнего тренера, получили различные травмы. Подробно об этом написали наши коллеги с Фонтанка.ру.

На кадрах с места ДТП видны тела погибших, врачи оказывают помощь остальным. Чтобы оперативно доставить пострадавших в больницу, был вызван вертолет санитарной авиации.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти инициировало уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло за собой гибель людей.

ДТПАварияВелосипедисты
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