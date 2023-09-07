Велосипедисток раскидало по трассе во время жуткого ДТП с фурой

Утром 7 сентября на трассе в Ленобласти грузовик «Скания» влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв». Тренерский «Форд», в свою очередь, отбросило на колонну юных велосипедисток. Двое из них погибли, еще семь человек, включая 69-летнего тренера, получили различные травмы. Подробно об этом написали наши коллеги с Фонтанка.ру.
На кадрах с места ДТП видны тела погибших, врачи оказывают помощь остальным. Чтобы оперативно доставить пострадавших в больницу, был вызван вертолет санитарной авиации.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти инициировало уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло за собой гибель людей.