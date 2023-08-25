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«В машине зажало женщину»: Mazda столкнулась с грузовиком на трассе в Новосибирской области

Сибирячка выехала на встречку

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Обстоятельства ДТП устанавливаются

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Вечером 25 августа на трассе в Новосибирской области Mazda выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.

— 43-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hino Ranger, за рулем которого был 54-летний водитель, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала водитель Mazda, ее зажало в машине. На помощь сибирячке пришли сотрудники МЧС, женщину достали из автомобиля и госпитализировали.

Ранее на улице Станиславского перевернулся автомобиль. Последствия аварии попали на видео.

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