«В машине зажало женщину»: Mazda столкнулась с грузовиком на трассе в Новосибирской области

Вечером 25 августа на трассе в Новосибирской области Mazda выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый замначальника УГИБДД по региону Андрей Кузнецов.
— 43-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hino Ranger, за рулем которого был 54-летний водитель, — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадала водитель Mazda, ее зажало в машине. На помощь сибирячке пришли сотрудники МЧС, женщину достали из автомобиля и госпитализировали.
Ранее на улице Станиславского перевернулся автомобиль. Последствия аварии попали на видео.