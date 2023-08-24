Автомобиль перевернулся на крышу на улице Станиславского — видео

Вечером 24 августа в Новосибирске произошло ДТП на улице Станиславского. Как сообщил редакции читатель НГС Евгений, на участке дороги перевернулся автомобиль.
Инцидент произошел на пересечении улиц Степной и Станиславского. Читатель НГС прислал видео редакции с места ДТП.
Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, после аварии на улице Станиславского образовалась пробка. Затор наблюдается от площади Станиславского до улицы Степной.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирской области автомобиль съехал в кювет на дороге и опрокинулся. В аварии пострадали три человека.