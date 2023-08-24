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Автомобиль перевернулся на крышу на улице Станиславского — видео

На месте ДТП образовалась пробка

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На участке дороги перевернулся автомобиль

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Вечером 24 августа в Новосибирске произошло ДТП на улице Станиславского. Как сообщил редакции читатель НГС Евгений, на участке дороги перевернулся автомобиль.

Инцидент произошел на пересечении улиц Степной и Станиславского. Читатель НГС прислал видео редакции с места ДТП.

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Инцидент произошел на пересечении улиц Степной и Станиславского

Видео: читатель НГС Евгений

Затор наблюдается от площади Станиславского до улицы Степной

Затор наблюдается от площади Станиславского до улицы Степной

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Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, после аварии на улице Станиславского образовалась пробка. Затор наблюдается от площади Станиславского до улицы Степной.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

­­Накануне в Новосибирской области автомобиль съехал в кювет на дороге и опрокинулся. В аварии пострадали три человека.

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